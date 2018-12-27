Büyük Set Resifi’ne 100 Bin Yeni Mercan Taşındı

Büyük Set Resifi’ni kurtarmak ve toplu mercan ölümlerinin önüne geçmek isteyen bilim insanları, özel robot yardımıyla resife 100 bin adet yeni mercan taşıdı.

2600 km’yi aşan uzunluğuyla uzaydan görülebilen ve binlerce farklı canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Set Resifi, küresel ısınmayla birlikte ısınan okyanus sularından son derece olumsuz şekilde etkilendi. Yaklaşık 350 bin kilometrekarelik alana yayılmış olan resif, suların ısınmasından ötürü “mercan ağarması” olarak isimlendirilen bir olaya maruz kalıyor.

Mercan ağarması, mercanların üst kısımlarında yaşayan ve fotosentez ile mercana besin sağlayan alglerin bulunduğu konumdan ayrılması sonucunda gerçekleşen bir olay. Su ısısındaki artışa bağlı olarak alglerin ayrılmasıyla mercanlar besin kaynağını kaybediyor ve kısa sürede ölüyor. Bu olayın bu şekilde isimlendirilmesinin asıl nedeni ise algler olmadan mercanların beyaz ve gri tonlarında bir renge bürünmesi.

Avustralya’daki iki adet üniversitenin iş birliği çerçevesinde başlatılan proje kapsamında, resifteki tüm mercanların yok olmasını önlemek ve resifte barınan canlıların devamlılığını sağlamak adına Büyük Set Resifi’ne 100 bin adet yeni mercan taşındı. Mercanlar, üniversiteler tarafından geliştirilen “LarvalBot” isimli özel bir sualtı robotu yardımıyla uygun konumlara yerleştirildi.

Bilim insanları yerleştirme çalışmalarının tamamlandığını, ancak projenin etkili olup olmadığının görülebilmesi için uzun bir süre beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Mercanların bölgeye ayak uydurması ve büyümesi için yaklaşık 9 ay kadar beklenmesi gerekiyor. Bu süreçte yapılabilecek tek şey ise Büyük Bariyer Resifi’ni yakından gözlemlemek olacak.