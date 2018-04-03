Canlı Destek Sistemi JivoChat, Şimdi Türkiye Pazarında

Satış ve dönüşüm oranlarını arttırmaya yönelik özellikleriyle dikkat çeken JivoChat Türkiye’de hizmet vermeye başladı.

Online hizmetlerde ve özellikle e-ticaret sektöründe müşteri sadakatini yakalamanın ve ziyaretçileri müşteriye çevirmenin yolu canlı destek sistemlerinden geçiyor. Alışverişi elden yaparken bile türlü sıkıntılar yaşanabiliyorken, bu işlemler bir de online olunca kötü tecrübeler yaşanabiliyor. Online dükkanınıza veya web sitenize canlı destek sistemleri ekleyerek, siz veya müşteri hizmetleri çalışanınız gelen ziyaretçiyi kapıda karşılıyor, yol gösterip rehberlik ediyor ve sorunları birinci elden hızlıca halledebiliyor.

Modern tasarımı, %100 Türkçe olması, satış ve dönüşüm oranlarını arttırmaya yönelik akıllı özellikleriyle JivoChat ise diğerlerine nazaran biraz daha fazla dikkat çekiyor.

JivoChat’in aynı zamanda mobil uygulaması ve WordPress eklentisi de mevcut. Şu adresten kurulum hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bloglarında e-ticaret’e dair faydalı makaleler de bulabilirsiniz.

JivoChat’in dikkat çeken özelliklerinden bazıları ise şöyle:

Satış kanallarınızı tek bir platformda toplayabilirsiniz: Jivo ile Facebook Messenger, Viber ve Telegram mesajlarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Tüm diğer popüler kanallar da yolda…

E-mail trafiğinizi yönetebilirsiniz: E-mail adresinizi Jivo’ya atayarak gelen tüm isteklerinizi, e-postalarınızı ve mesajlarınızı Jivo uygulaması üzerinden görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

Ziyaretçilerinizi izleyip akıllı tetikleyicilerle müşteriye çevirebilirsiniz: JivoChat’in akıllı tetikleyicileri sayesinde ziyaretçilerinize adeta gerçek bir mağazadaymış hissi yaşatabiliyorsunuz. Örneğin, siteniz üzerinden ayakkabı satıyorsunuz. Ziyaretçileriniz “satın al” butonuna basana kadar ne istediklerinden haberiniz olamıyor. Fakat JivoChat’e sahipseniz akıllı tetikleyicilerinizi aşağıdaki gibi ayarlayıp, ziyaretçilerinizin her birini potansiyel müşteriye dönüştürebilirsiniz.

Örnek tetikleyici: Eğer “ziyaret edilmiş sayfaların sayısı 2’den fazla” ise ve bulunulan sayfa “mutfak robotu” ise ve “sayfadan geçirilen süre 10 saniyeden fazla” ise şu mesajı göster: Ziyaretçilerinizden anlık çağrı istekleri alabilirsiniz: Gerek mobil gerek masaüstü cihazdan sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterileriniz tek bir tıkla sizden çağrı talebinde bulunabilirler. Siz veya müşteri hizmetleri çalışanlarınız uyanık olduğu sürece mağazanız asla kepenk kapatmıyor yani anlayacağınız.

Otomatik çeviri yardımı alarak yabancı müşterilerinizle de konuşabilirsiniz: Jivo, tam 20 dilde hızlı bir şekilde otomatik çeviri yapabiliyor. Böylece yabancı ziyaretçilerinizi de potansiyel müşterilere çevirebiliyorsunuz.

Hazır Yanıtlar belirleyerek müşteri hizmetinde hız kazanabilirsiniz: İsterseniz Jivo’da daha önce gönderdiğiniz mesajlara veya önceden hazırladığınız kalıp mesajlara kısayollar atayarak müşterilerinizle hiç vakit kaybetmeden iletişime geçebilirsiniz.

İşaretçilerle ziyaretçilerinize mağaza turu attırabilirsiniz: Ziyaretçilerinizle bire bir konuşmadayken web sitenizdeki göstermek istediğiniz belirli bir ögeyi işaretleyebilirsiniz ve hatta “işte aradığınız ürün” diyebilmek için oraya bağlantı verebilirsiniz.

Düşük dönüşüm oranlarını ve müşteri memnuniyetini arttırırken, aynı zamanda ziyaretçilerinizi müşterilere çevirmenize yardımcı olacak olan JivoChat‘e kaydolup ilk 14 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.