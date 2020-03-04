Cep Telefonlarına %1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı Vergisi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre artık cep telefonu satışlarından %1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı payı da alınacak.

Cep telefonlarına yeni bir vergi kalemi daha eklendi. Cep telefonu fiyatları içerisinde hali hazırda yer alan TRT payı, ÖTV ve KDV’nin yanı sıra, fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan cihazlar hakkında da %1 oranında ek vergi getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın yetkisi altında olan ve 19 Mart 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni vergi ile birlikte cep telefonundaki toplam vergi oranı da hayli artmış oldu. Buna göre cep telefonundan alınan vergilerin toplamı şöyle oldu:

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)*: %25, %40, %50

%25, %40, %50 Katma Değer Vergisi (KDV): %18

%18 TRT Bandrolu: %10

%10 Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı: %1

*Vergi matrahına göre değişiklik göstermektedir.

Vergi alanı genişletildi

Esasen ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, 2012 yılından bu yana fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınıyordu. 2013 yılında bu düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu cihazlardan %0.5 ile %3 arasında kesinti uygulanmasına devam edilmişti.

Şimdi ise cihaz listesinde bir güncelleme yapıldı ve cep telefonları da bu verginin kapsamına giren cihazlara dahil edilmiş oldu.

Vergi Kültür ve Turizm Bakanlığına Gidecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre %1 oranında vergi uygulanacak olan eşyalar arasında telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil) bulunuyor.

Buna göre Türkiye’de cep telefonu üretimi yapan veya Türkiye’e cep telefonu ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden %1 orandaki bu tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz.