Change.org Türkiye, 2016 Değişim Raporu’nu Paylaştı

Popüler imza kampanyası platformu Change.org, Türkiye’ye ait 2016 Değişim Raporu’nu paylaştı.

Vatandaşların internet ortamında birlikte hareket ederek köklü değişimlerin yaşanmasını sağlayan popüler imza kampanyası platformu Change.org, Türkiye’ye ait 2016 Değişim Raporu’nu paylaştı.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok değişimin yaşanmasını sağlayan Change.org, Türkiye’de de oldukça etkili oldu. Change.org Türkiye ekibinin paylaştığı raporda da 2016’ya ait istatistikleri görmek mümkün.

2016’da kaç tane imza kampanyası başlatıldı? Bunlara kaç kişi imza attı? Başlatılan kampanyalardan kaçı başarıya ulaştı? En çok hangi kampanyalar desteklendi? Hazırlanan raporda bu gibi soruların cevabını veren Change.org Türkiye, 2016’ya ait önemli anlara yer verdi.

Türkiye’de değişim isteyenlerin sayısı her yıl giderek artıyor

2016 yılında Change.org kullanıcılarının sayısı 7 milyon 503 bin kişiyi geçti ve bir yılda %30 arttı. 2015 yılına göre yaklaşık %50 oranında daha fazla kampanya başlatıldı.

2016’da her alanda açtığınız kampanyalar geçen yıla oranla arttı. Bu artış imza kampanyalarına, kamuoyu oluşturmaya ve bu yolla değişimi yakalamaya olan inancın arttığını gösteriyor. Açılan kampanyalarda en büyük sıçrama ekonomik adalet ve ceza adaleti alanında oldu.

En çok kampanya “eğitim” konusunda

Change.org’da bu yıl en çok kampanya başlatılan alan “eğitim” oldu. Eğitim konusunda açılan kampanyalar başarı kazanan kampanya alanları listesinde, çevre kampanyaları ile birlikte liste başını paylaştı.

2016’ya adalet arayışı damgasını vurdu. Açılan kampanya sayısında %50 artış yaşanırken, kampanya sayısında en büyük sıçrama ekonomik adalet ve ceza adaleti alanında oldu. Ekonomik adalet talebinde bir yıl öncesine göre 4 kat, ceza adaleti talebinde ise 3 kat artış görülüyor.

En çok imza “adalet” için

Ceza adaleti isteğiyle açılan kampanyalara verilen imza desteği geçen yıla oranla üç kat arttı. Ekonomik adalet, eğitim ve sürdürülebilir gıda alanlarında açılan kampanyalar için atılan imzalardaki artış oranı da geçen yılın üç katına ulaşıyor.

Change.org’da bu yıl en çok kampanya başlatılan alan eğitim olsa da, bu ilgi aynı alandaki imza sayılarına yansımadı. Buna karşın, eğitim alanında açılmış kampanyaların başarısı yüksek. Bu da imza sayılarının az olmasının kampanya başarısını etkilemediğini gösteriyor.

En çok imza atılan 10 kampanya

2016 yılında en çok imza alan ilk 10 kampanya listesindeki konular, politika gündeminin yoğunluğunu yansıtmıyor. Alanlarına göre en çok imzalanan 10 kampanyadan 6’sı ceza adaleti ile ilgili. 1’i ekonomik adalet, 2’si insan hakları, 1’i sağlıkla ilgili.

2 milyon kişi istediği değişimi yarattı

Geride bıraktığımız yıl, açılan 168 kampanya sayesinde 2 milyon 50 bin 709 kişi istediği değişimi gerçekleştirdi. Bunlar, kampanyacıların taleplerinin muhataplar tarafından yerine getirilmesi sonucunda başarılmış kampanyalar olarak tarihe geçti.

Başarı kazanan kampanyaların yüzde 18’i, 100’ün altında imza alarak hedefine ulaştı. 2015’te bu oran yüzde 42’ydi. Başarılı kampanyaların yüzde 68’inin sonuca ulaşması içinse, 100 ile 10 bin arasında imza yeterli oldu.

Bu yıl imzalar yoluyla en çok başarı kazanan kampanya alanları eğitim, çevre ve insan haklarıydı. Verilen imza desteği sayesinde başarı kazanan tüm kampanyaların %50’si bu üç alanda açılan kampanyalardı.

Kadın hakları alanındaki kampanyaların %37,4‘ü başarı kazandı. Başarı oranlarında, ikinci sırada %29,2 ile hayvan hakları ve üçüncü sırada %11,9 ile ekonomik adalet talep eden kampanyalar var.

Raporun tamamını okumak için buraya (PDF) tıklayabilir, bir önceki yıla ait 2015 Değişim Raporu’na ise buradan ulaşabilirsiniz.