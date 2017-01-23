Çinli Bilim İnsanları Ateşe ve Suya Dayanıklı Kağıt Geliştirdi

Çin Bilimler Akademisi Şanghay Seramik Enstitüsü araştırmacıları, ateşe ve suya dayanıklı yeni bir kağıt türü geliştirdi.

Çeşitli arkeolojik bulgular ışığında ilk olarak yaklaşık 2000 yıl önce Çinliler tarafından icat edildiği düşünülen kağıt, bugün yine Çinliler tarafından farklı bir boyuta geçiriliyor. Öyle ki Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir kağıt türü, ne ateşte yanıyor, ne de suda ıslanıyor.

Çin Bilimler Akademisi Şanghay Seramik Enstitüsü’ne bağlı Çinli araştırmacılar, yapmış oldukları deneylerde geliştirdikleri kağıt türü üzerine su damlatıyor; hatta kağıdı komple suya batırıyor. Diğer bir deneyde ise aynı kağıdı ateşe veriyor. Ancak her iki deney sonucunda da kağıt hem ateşe (200 santigrat dereceye kadar yanmıyor) hem de suya karşı direnç gösteriyor.

Kağıdın ateşe ve suya dayanıklı olmasının sırrı ise kağıdın yapısında Hidroksiapatit bulunması olarak belirtiliyor. Normalde bitkisel liflerin sıvı maddelere karşı dayanıksız olduğu biliniyor. Ancak genellikle kemiklerde ve dişlerde bulunan kalsiyumun bir çeşit formu olan Hidroksiapatit, bu kağıdı hem ateşe hem de suya karşı dayanıklı hale getiriyor.

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Zhu Yingjie, bugüne kadar ateşe ve suya dayanıklı kağıtların geliştirildiğini, ancak herk ikisine karşı direnç gösterme noktasında bu kağıdın bir ilk olduğunu vurguluyor.

Kağıdın özellikle önemli belgelerin korunması noktasında faydalı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çizim ve hat sanatı gibi alanlarda da kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

İlgili kağıt üzerinde 2008 yılından bu yana çalışma yapan ve yakın zamanda bu teknolojinin patentini alacak olan araştırma ekibi, kağıdı üç yıl içerisinde piyasaya çıkartmayı planlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: