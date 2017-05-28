Orijinal Crazy Taxi’yi Artık Android ve iOS’ta Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Eski zamanların en çok sevilen oyunlarından olan Crazy Taxi’yi artık Android ve iOS’te ücretsiz oynayabilirsiniz.

Nostaljik bilgisayar oyunları arasında ayrı bir yeri olan Sega yapımı Crazy Taxi, orijinal haliyle mobil cihazlara da gelince birçok kişi tarafından ilgi toplamıştı. Ancak “Crazy Taxi Classic” ismiyle piyasaya sürülen mobil sürümleri ücretli olarak sunuluyordu. Şimdi ise nostaljik oyunun Android ve iOS sürümleri ücretsiz oldu.

Oyun ve uygulama mağazalarında ücretsiz olarak sunulan birçok oyunda olduğu gibi, Crazy Taxi Classic oyunu da reklam içeriyor. Ancak oyuna daha önceden para verenlerdenseniz, oyunda karşınıza çıkan tüm reklamlar kapatabiliyorsunuz. Bunun içinse satın alma işlemlerini güncellemek yeterli oluyor.

Oyunun mobil cihazlara taşınıp ardından ücretsiz olması üzerine açıklama yapan Sega ise, yıllar önce sadece bilgisayarlardan oynanabilen oyunun artık akıllı telefonlarda da oynanabilmesi sebebiyle Crazy Taxi sevenlerinin oldukça şanslı olduğunu dile getiriyor. Ücretsiz olmasına karşılık oyunun reklam içermesi konusunda ise, şehri birbirine katarak eğlenceli bir şekilde taksicilik yaparken arada reklama tıklamaktan zarar gelmeyeceğini belirtiyor.

Nostaljik Crazy Taxi oyununu cihazınıza yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Crazy Taxi: Android | iOS

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