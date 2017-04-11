Yeni Nesil Startup Konferansı Crowdup 2017 İTÜ Maslak’ta!

Crowdup 2017; girişimci, yatırımcı, öğrenci ve kendini girişimcilik ekosistemine ait hisseden herkesi 15 Nisan’da bir araya getiriyor.

Birlik olmanın, birlikte değer yaratmanın ve topluluk olmanın gücünden hareketle 2016 düzenlenen Crowdup yeni nesil girişimcilik konferansı; girişimci, yatırımcı, öğrenci ve kendini girişimcilik ekosistemine ait hisseden herkesi 15 Nisan Cumartesi İTÜ Maslak‘ta yine bir araya getiriyor.

Davet edilen erken aşama 20 girişim arasından, katılımcıların verdikleri oylarla ilk 10 startup belirlenecek ve öğleden sonra projelerini sahnede anlatacaklar.

Ayrıca panellerden, açık alanda yapılan sabah yogasına, keyifli atıştırmalıklardan canlı müziğe, eğlenceli tanışma oyunları gibi birçok aktivite katılımcıları bekliyor.

Türkiye İş Bankası ve iyzico tarafından desteklenen Garaj Komünitesi tarafından gönüllü olarak organize edilen Crowdup’ın sponsorları arasında bionluk, Bundle, Domino’s Pizza, European Fund for Southeast Europe, Erk Yazılım, Hackquarters, Google Türkiye, İTÜ Arı Teknokent, Sendloop, Segmentify ve Softtech bulunuyor.

Girişimcilik ekosisteminden 20’den fazla partner de Crowdup’a destek veriyor.

Geçen sene 750 katılımın olduğu ve internet üzerinden 5000 kişiye ulaşan Crowdup 17‘ye katılımcı olarak web sitesi üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

Kayıt için: http://crowdup.co

Crowdup 17 – Etkinlik Programı