Depositphotos 100 Milyon İçeriğe Ulaştı

Popüler görsel içerik platformu Depositphotos, 100 milyon içeriğe ulaşarak bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Grafik tasarımcılar, video editörleri, fotoğrafçılar ve benzer sektördeki birçok kişiye görsel içerik imkanı sunan Depositphotos, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Popüler görsel içerik platformu; fotoğraf, vektör ve videolarla birlikte toplam 100 milyon içeriğe ulaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2019 itibariyle popüler platforma yüzlerce sanatçıdan ayda yaklaşık 3 milyon içerik yükleniyor. Depositphotos bu başarısının arkasında ise dünyanın her yerinden platforma katkıda bulunan fotoğrafçılar, illüstratörler, grafik tasarımcılar, dijital sanatçılar ve video uzmanlarının olduğunu belirtiyor.

Platform olarak 9 yıllık süre içerisinde dünyanın birçok yerinden yetenekli kişiler ile müşterileri bir araya getirerek gerçek anlamda uluslararası bir konuma geldiklerini söyleyen Depositphotos CEO’su Vadim Nekhai, 100 milyon içeriğe ulaşmanın da bu bağlamda kendileri için bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Nekhai ayrıca şirket olarak gelecekte görsel içerik anlamında genişlemeye devam etmenin yanı sıra, farklı kreatif çözümlere de odaklanacaklarının sinyalini verdi.

2019’un Görsel Trendleri Neler Olacak?