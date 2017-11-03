Depositphotos’tan Photoshop’u Unutturan Yeni Servis: Crello

6000’den fazla ücretsiz şablon imkanı sunan web tabanlı yeni görsel tasarım aracı Crello ile tanışın.

Dünyanın en iyi stok fotoğraf platformlarından olan Depositphotos, yeni görsel tasarım aracı Crello‘yu tanıttı. Photoshop ve benzeri karmaşık servisler ile uğraşmak istemeyen kullanıcıların hedeflendiği yeni platform -seviyeleri ne olursa olsun- tüm kullanıcıların profesyonel görseller hazırlayabilmelerine imkan sağlıyor.

Fotoğraf, vektör, ikon, şablon, çerçeve, şekil ve illüstrasyonlar dahil olmak üzere kullanıcılarına on binlerce ücretsiz görsel imkanı sunan Crello, aynı zamanda kullanımı sınırsız ücretli görselleri de barındırıyor.

Görsel içeriklerin metin içeriklere göre 4.4 kat daha etkili olduğunu belirten Depositphotos, yüksek kaliteli görsellerin de cezbedici olması açısından daha olumlu bir etki yarattığını ve Crello’nun profesyonel tasarımlar oluşturma noktasında oldukça başarılı olduğunu vurguluyor.

Crello.com üzerinden erişilebilen serviste tasarım bilgisine ihtiyaç duyulmadan sosyal medya gönderileri, dijital reklamlar ve baskılar için görsel tasarlanabiliyor. Ayrıca platforma gelen yeni bir güncelleme ile artık hareketli görseller -yani GIF’ler- hazırlamak da mümkün.

Özetle Crello’nun kullanıcılara sunduğu imkanlar şunlar:

6000+ ücretsiz şablon, 10,000+ tasarım öğesi, 60,000,000+ yüksek çözünürlüklü stok fotoğraf,

Önceden tasarlanmış 29 hazır format,

Kendi görselini yükleme seçeneği ve farklı arkaplan alternatifleri,

Görsel efektler ve filtre seçenekleri,

Satın alınan ürünlerde sınırsız kullanım imkanı (ücretli seçeneklerde).

9 dil desteğine sahip olan Crello’nun 2018’in ortalarında Türkçe dil desteğine kavuşacağını da söyleyebiliriz.

Crello’ya göz atmak isterseniz: crello.com