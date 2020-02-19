Different Futures Summit 4-5 Mart’ta İTÜ’de Kapılarını Açıyor

4-5 Mart tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan Different Futures Summit 2020 (DFS’20) için geri sayım başladı.
İTÜ Mezunlar Derneği ve İTÜ Mezunlar Derneği Öğrenci Kulübü tarafından 2016’dan beri her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit), İTÜ’den mezun olmuş ancak kariyer hayatını okuduğu bölümden farklı alanlarda devam ettirerek başarıya ulaşmış mezunlar ile öğrencileri buluşturuyor. “Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!” mottosu ile yola çıkan DFS, okuduğu bölüm doğrultusunda kariyer yapan, alanında lider mezunlara da yer vererek hedef belirlemiş veya gelecek planları konusunda kararsız gençlerin kariyer planlamaları ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak onlara ışık tutuyor ve fark yaratmalarını sağlamak için ilham kaynağı oluyor.
DFS, kurumsal hayattan girişimciliğe sanattan spora birçok farklı alanda kariyer yapmış tanınan isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor ve sosyal sorumluluk bilinciyle birçok projeye öncülük ediyor.
Herkesin faydalanabilmesi amaç edinilerek düzenlenen “Engelsiz DFS”te, iki günlük zirve boyunca işitme engelli katılımcılara bir işaret dili çevirmeni eşlik edecek ve eş zamanlı olarak tüm panelleri çevirecek.
DFS ile birlikte hayata geçirilen “Bir Kitap Bir Kütüphane Projesi” ise katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibinden toplanan kitapları, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokullara bağışlayarak kütüphanelerine destek olmayı amaçlıyor.
4-5 Mart 2020 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü‘nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilecek olan DFS, tüm üniversite öğrencilerine açık ve ücretsiz olacak.
Konuşmacılar
- İbrahim Dinçer, Bilim İnsanı – Akademisyen
- Varol Yaşaroğlu, Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist
- Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
- Erk Uluğun, P&G Yönetim Kurulu & Head of Supply Network Operations
- Kaya Diker, Faladdin ve Binnaz Co-Founder & CTO
- Emine Yılmaz, Hyggefoods Founder & CEO
- Mehmet Sinan Toktay, Insider Co-Founder & CTO
- Gökhan Abur, NTV Meteoroloji Sunucusu – Ses Sanatçısı
- Mikdat Kadıoğlu, Bilim İnsanı-Akademisyen
- Feyza Narlı, Manpower Türkiye Genel Müdürü
- Demet Eryılmaz, Queisser Pharma Genel Müdürü
- Selda Bahadır Bağdat, Fujitsu Türkiye Genel Müdürü
- Yavuz Ölken, Axa Sigorta CEO
- Bahar Kayserilioğlu, Kagider Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Evrim Kırmızıtaş Başaran, Başaranlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Profesyonel Gayrimenkul Danışmanı
- Derya Taşçı Özyer, Türk Milli Basketbolcu ve Antrenör
- Arif Erkin, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu – Müzik Yapımcısı
- Atilla Alpöge, Oyun Yazarı
- Elif Genceli Güner, Bilim İnsanı – Akademisyen
- Kerem Cankoçak, Bilim İnsanı – Akademisyen
- Önder Şenol, Defacto CFO
- Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
- Tülin Özen, Tiyatro ve Televizyon Oyuncusu
- Bülent Gürcan, Teknosa CEO
- Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş CEO
Etkinliğe kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için itumdk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.