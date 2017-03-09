Dijital Dünyanın Öncüleri Digital Z’de Buluşuyor!

Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Digital Z, 14-15 Mart tarihlerinde dijital dünyanın önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Yıldız İşletme Kulübü, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen WWW Zirvesi ve AdMark etkinliklerini tek bir konseptte birleştirerek yepyeni bir etkinlik olan Digital Z ile karşımıza çıkıyor.

Sektörün önde gelen isimlerinin katılımlarıyla Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşecek olan etkinlik, alanında öncü pek çok kişinin konuk olduğu, e-ticaretten sosyal medyaya kadar dijital pazarlama dünyasını güncel kılacak konuları ele alarak dijital dünyadaki birçok alana hitap edip iki gün boyunca gerçekleşecek olan oturumlarla öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

Digital Z, internet kullanımının teknolojik gelişmelerle hayatımızın bir parçası haline geldiği zamanda; teknoloji ve pazarlama alanında uzman konuşmacılar ile birlikte bilişim sektörünün bilinmeyen ve merak edilen yönlerinin tartışılacağı, günümüzde gittikçe popüler hale gelen girişimcilik ile ilgili konuların konuşulacağı, internet ve teknoloji kavramlarına yönelik bilgilendirmelerin yapılacağı bir etkinlik halini almayı amaçlıyor.

14-15 Mart tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan etkinliğe üniversite içinden ve dışından katılımın da ücretsiz olacağını belirtmek gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için etkinliğin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.