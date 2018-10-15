Dubai’de Sürücüsüz Taksi Dönemi Başlıyor

Dubai, Gitex etkinliğinde sergilenen sürücüsüz taksi modellerinin birkaç gün içerisinde yollarda test edilmeye başlayacağını duyurdu.

Sürücüsüz taksi teknolojisi sonunda kullanıma sunuluyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Gitex etkinliğinden hemen önce Dubai RTA’dan (Roads and Transport Authority) sürücüsüz taksi testlerinin başlayacağına ilişkin açıklama geldi. Paylaşılan bilgilere göre sürücüsüz taksiler Pazar günü kullanıma sunulacak ve şimdilik yalnızca şehrin belirli noktalarında faaliyet gösterecek.

İlk etapta test sürüşleri üç ay boyunca devam edecek ve belirli önlemler bulunacak. Örneğin otomobiller yalnızca saatte 35 km hızla yol katedecek ve ön koltukta sürücü yer alacak. Sürücülerin normal koşullarda otomobile müdahale etmeyeceği, yalnızca tehlikeli durumlarda kontrole geçeceğinin altı çizildi.

Taksi olarak kullanılacak otomobillerin tümü Mercedes-Benz tarafından üretildi. Otomobillerde birçok kamera ve sensörün yanı sıra LiDAR sistemi de yer alıyor.

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RTA, üç aylık testlerin ardından sürüş koşullarında değişikliğe gidilebileceğini ve hem otomobillerin hızının artırılabileceğini; aynı zamanda güvenlik amacıyla otomobillerde bulunan sürücülerin kaldırılabileceğini belirtti.