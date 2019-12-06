Dünyanın En Değerli Markaları (2019)

Yazar:
Barış Mancar
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Görsel: Interbrand

Dünyanın en değerli markalarının 2019 listesi açıklandı. İlk 3 sırada Apple, Google ve Amazon var. Facebook ise 5 sıra geriledi.

Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini yayınlayan Interbrand, 2019 için hazırladığı listeyi de paylaştı. Buna göre 2019’un En Değerli Markaları listesinde geçen yıla kıyasla özellikle ilk 8 sırada herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

2019 yılı listesinde en çok dikkat çeken markanın ise Facebook olduğunu söylemek mümkün. Zira 2018 listesinde 9. sırada yer alan Facebook, 5 sıra gerileyerek 2019 listesinde 14. sırada yer almış durumda.

En hızlı büyüme gösteren markalara baktığımızda +25% büyüme ile Mastercard ilk sırada yer alırken; Salesforce (+24%), Amazon (+24%) ve Starbucks (+23%) sıralamayı takip eden firmalar arasında yer alıyor. Geçen senenin en hızlı büyüyen marka ise +45% büyüme ile Netflix olmuştu.

2019’da en değerli 100 marka listesine 3 yeni markanın da eklendiğini belirtmekte fayda var. Bu markalar ise Dell Technologies (9,086 $m), Uber (5,714 $m) ve LinkedIn (4,836 $m).

2019 için hazırlanan rapora göre Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:

  1. Apple (~234 $m)
  2. Google (~168 $m)
  3. Amazon (~125 $m)
  4. Microsoft (~109 $m)
  5. Coca Cola (~63 $m)
  6. Samsung (~61 $m)
  7. Toyota (~56 $m)
  8. Mercedes (~51 $m)
  9. McDonald’s (~45 $m)
  10. Disney (~44 $m)
  11. BMW (~41 $m)
  12. IBM (~40 $m)
  13. Intel (~40 $m)
  14. Facebook (~40 $m)
  15. Cisco (~36 $m)
  16. Nike (~32 $m)
  17. Louis Vuitton (~32 $m)
  18. Oracle (~26 $m)
  19. General Electric (~26 $m)
  20. SAP (~25 $m)
  21. Honda (~24 $m)
  22. Chanel (~22 $m)
  23. American Express (~22 $m)
  24. Pepsi (~20 $m)
  25. J.P. Morgan (~19 $m)

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Büyük hali için üzerine tıklayın)

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