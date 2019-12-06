Dünyanın En Değerli Markaları (2019)

Dünyanın en değerli markalarının 2019 listesi açıklandı. İlk 3 sırada Apple, Google ve Amazon var. Facebook ise 5 sıra geriledi.

Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini yayınlayan Interbrand, 2019 için hazırladığı listeyi de paylaştı. Buna göre 2019’un En Değerli Markaları listesinde geçen yıla kıyasla özellikle ilk 8 sırada herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

2019 yılı listesinde en çok dikkat çeken markanın ise Facebook olduğunu söylemek mümkün. Zira 2018 listesinde 9. sırada yer alan Facebook, 5 sıra gerileyerek 2019 listesinde 14. sırada yer almış durumda.

En hızlı büyüme gösteren markalara baktığımızda +25% büyüme ile Mastercard ilk sırada yer alırken; Salesforce (+24%), Amazon (+24%) ve Starbucks (+23%) sıralamayı takip eden firmalar arasında yer alıyor. Geçen senenin en hızlı büyüyen marka ise +45% büyüme ile Netflix olmuştu.

2019’da en değerli 100 marka listesine 3 yeni markanın da eklendiğini belirtmekte fayda var. Bu markalar ise Dell Technologies (9,086 $m), Uber (5,714 $m) ve LinkedIn (4,836 $m).

2019 için hazırlanan rapora göre Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:

Apple (~234 $m) Google (~168 $m) Amazon (~125 $m) Microsoft (~109 $m) Coca Cola (~63 $m) Samsung (~61 $m) Toyota (~56 $m) Mercedes (~51 $m) McDonald’s (~45 $m) Disney (~44 $m) BMW (~41 $m) IBM (~40 $m) Intel (~40 $m) Facebook (~40 $m) Cisco (~36 $m) Nike (~32 $m) Louis Vuitton (~32 $m) Oracle (~26 $m) General Electric (~26 $m) SAP (~25 $m) Honda (~24 $m) Chanel (~22 $m) American Express (~22 $m) Pepsi (~20 $m) J.P. Morgan (~19 $m)

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Büyük hali için üzerine tıklayın)