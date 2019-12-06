Dünyanın En Değerli Markaları (2019)

Dünyanın en değerli markalarının 2019 listesi açıklandı. İlk 3 sırada Apple, Google ve Amazon var. Facebook ise 5 sıra geriledi.
Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini yayınlayan Interbrand, 2019 için hazırladığı listeyi de paylaştı. Buna göre 2019’un En Değerli Markaları listesinde geçen yıla kıyasla özellikle ilk 8 sırada herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
2019 yılı listesinde en çok dikkat çeken markanın ise Facebook olduğunu söylemek mümkün. Zira 2018 listesinde 9. sırada yer alan Facebook, 5 sıra gerileyerek 2019 listesinde 14. sırada yer almış durumda.
En hızlı büyüme gösteren markalara baktığımızda +25% büyüme ile Mastercard ilk sırada yer alırken; Salesforce (+24%), Amazon (+24%) ve Starbucks (+23%) sıralamayı takip eden firmalar arasında yer alıyor. Geçen senenin en hızlı büyüyen marka ise +45% büyüme ile Netflix olmuştu.
2019’da en değerli 100 marka listesine 3 yeni markanın da eklendiğini belirtmekte fayda var. Bu markalar ise Dell Technologies (9,086 $m), Uber (5,714 $m) ve LinkedIn (4,836 $m).
2019 için hazırlanan rapora göre Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:
- Apple (~234 $m)
- Google (~168 $m)
- Amazon (~125 $m)
- Microsoft (~109 $m)
- Coca Cola (~63 $m)
- Samsung (~61 $m)
- Toyota (~56 $m)
- Mercedes (~51 $m)
- McDonald’s (~45 $m)
- Disney (~44 $m)
- BMW (~41 $m)
- IBM (~40 $m)
- Intel (~40 $m)
- Facebook (~40 $m)
- Cisco (~36 $m)
- Nike (~32 $m)
- Louis Vuitton (~32 $m)
- Oracle (~26 $m)
- General Electric (~26 $m)
- SAP (~25 $m)
- Honda (~24 $m)
- Chanel (~22 $m)
- American Express (~22 $m)
- Pepsi (~20 $m)
- J.P. Morgan (~19 $m)
Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Büyük hali için üzerine tıklayın)