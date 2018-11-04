E-Devlet’te Kütüphaneler İçin E-Üyelik ve E-Kitap Hizmeti Başladı

Artık e-Devlet üzerinden halk kütüphanelerine online kayıt yaptırabilir, arşivde bulunan e-kitap’lara ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de verdiği online hizmet ile vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıran ve her geçen gün yeni hizmeti bünyesine katan e-Devlet, şimdi de kütüphane hizmeti vermeye başladı.
E-Devlet sistemine entegre edilen yeni Halk Kütüphanesi Hizmetleri kapsamında kullanıcılar artık istediği halk kütüphanesine e-üyelik sistemi üzerinden kayıt olabilecek. Yeni hizmetin en güzel yanlarından biri de, kullanıcıların ilgili kütüphanelere e-Devlet Kapısı (veya Kütüphanem Cepte mobil uygulaması) üzerinden kayıt olduktan sonra arşivde bulunan e-kitaplara ulaşabilecek olması.
Kısaca e-Devlet Halk Kütüphanesi Hizmetleri kapsamında şu işlemler yapılabiliyor:
- İstediğiniz halk kütüphanesine e-üyelik ile kayıt olma,
- E-kitaplara erişim,
- Katalog taraması yapma,
- Ödünç alınan kitapların süresini uzatma,
- Kütüphane üyelik bilgilerini güncelleme,
- Kayıt yapılan halk kütüphanesini değiştirme,
- Bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişme.
E-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın altında sunulan hizmetlerden ulaşılabilen yeni Halk Kütüphanesi Hizmetleri’ne buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.
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