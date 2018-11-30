ebebek Blogger Akademi Hayalleri Gerçeğe Dönüştürüyor

“En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı” ödülüne sahip marka ebebek, gerçekleştirdiği birbirinden keyifli projeler ile her geçen gün ebeveynleri daha da heyecanlandırmaya devam ediyor.

Anne bebek bloggerlarıyla keyifli projelerde bir araya gelen ebebek, şimdi de blog yazarlığı alanında kendini geliştirmek isteyenler için ücretsiz blogger eğitimi düzenliyor. ebebek öncülüğünde gerçekleşecek ve 5 hafta sürecek olan Blogger Akademi, 40 kişinin eğitim almasına imkân tanıyacak olup katılımcılara etkili içerik oluşturulmasından, WordPress kurulumuna kadar geniş yelpazeli bir müfredat sunuyor.

Hedef kitlelere erişim sağlayan en etkili yöntemlerin başında gelen “Influencer Marketing” çalışmalarına her geçen gün ayrılan bütçeler artarken markalar, sosyal medya fenomenleriyle yaptıkları işbirlikleriyle, bilinirliklerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Uzman konuklar ve ünlü bloggerlarla tanışma fırsatının da olduğu eğitimlerin sonunda, blogger olmayı hedefleyerek marka elçisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen blogger adaylarının sertifikaları verilerek 1 sene boyunca online destek almaları sağlanacak.

ebebek Pazarlama Direktörü Sevda Tarcan Demir Blogger Akademi için şu açıklamalarda bulundu: “Projemiz, doğum öncesi veya sonrasında bebeğiyle evinde daha fazla vakit geçirmek isteyen anneleri çalışma hayatına yeniden dahil etmek ve blogger olmak isteyen kişilere destek sağlamak amacıyla gerçekleşecek. Bu yüzden oldukça heyecanlıyız, birlikte keyifli ve bilgi dolu 5 hafta geçirmek istiyoruz.”

ebebek Dijital Pazarlama Müdürü Zafer Kavaklı ise “İçerik pazarlaması, dijital pazarlama içerisindeki önemini yıldan yıla arttırdı. Bu trendi yakalamak isteyen anne adaylarına ve annelere bu konuda yardımcı olabilmek, bir blog sahibi olmalarını sağlamak bizim için çok önemliydi. Eminim ki, hem onların hayatına hem de şirket olarak bizlere katma değer sağlayacak bir proje olacak.” dedi.

Projenin koordinatörlüğü Digibus Ajansı tarafından yapılmaktadır.

Başvuru Linki: e-bebek.com/kurumsal/blogger-akademi/

ebebek Hakkında

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 47 ildeki 121 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.