Edward Snowden Yolun Sonuna Mı Geldi?

Eski NSA (Ulusal Güvenlik Dairesi) çalışanı Edward Snowden, gizli NSA belgelerini ifşa edip ABD’ye ait istihbarat bilgilerini medya ile paylaşarak ABD tarihinin en önemli sızıntı sürecini başlatmıştı. Ardından ülkesinde adil yargılanmayacağını düşünerek yurtdışına çıkmaya karar vermiş ve Wikileaks editörü Julian Assange’nin tavsiyesi ile Rusya’ya gitmişti. Şimdi ise ABD’ye iadesi ile ilgili söylentiler ortaya çıkmış durumda.

NBC News‘in haberine göre, ABD istihbarat kaynaklarının edindiği bilgilere göre yakın zamanda Edward Snowden’ın iadesi gerçekleşebilir. Hatta Rusya’nın Snowden’ı yeni ABD Başkanı Donald Trump’a bir hediye olarak vereceği iddia ediliyor.

Trump’ın daha önce Edward Snowden için “vatan haini” ifadesini kullandığı, dolayısıyla Snowden’a olan yaklaşımının oldukça sert olduğu da biliniyor. Dolayısıyla bu konuda Trump ile anlaşma sağlayabilmek adına Snowden’ın iadesinin iyi bir başlangıç olabileceğinin de altı çiziliyor.

ABD istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilerin ve iddiaların gerçekleşmesi durumunda, yapılacak olan iadenin tüm dünyada ses getireceği düşünülüyor. Ayrıca an itibariyle birçok istihbarat birimi tarafından hain olarak tanımlansa da, Snowden’ı ABD vatandaşlarının telefon ve internet kayıtlarını izlediğini ortaya çıkarması sebebiyle “usülsüzlükleri ortaya çıkaran kişi” olarak gören büyük bir kesimin de olduğunu belirtmek gerekiyor.

Eğer Rusya yıllardır ülkesinde barındırdığı Snowden’ı ABD’ye iade ederse, Snowden oldukça büyük bir suçlama ile yüzleşmek durumunda kalacak. 2013 yılında ABD’nin gözetim programını ifşa eden Snowden, Adalet Bakanlığı tarafından ilk olarak hırsızlık ve casusluk kanunu kapsamında iki ihlal ile suçlanmıştı. Bu bağlamda hazırlanan bir rapor ise, Snowden’ın sadece bu suçlar için 30 yıl hapis cezasına çarptırılacağını gösteriyor.

Bunların dışında ABD’ye iade edilmesi durumunda Snowden’ın “hainlik” kapsamında da yargılanacağını, dolayısıyla cezasının da buna göre katlanabileceğini belirtmek gerekiyor.

Edward Snowden ise, hakkında çıkan bu söylentileri Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ile yanıtlamış durumda. Açıklamasında ortada dolaşan söylentilerin doğru olup olmadığını bilmediğini söyleyen Snowden; korkmadığını ve sonuçları ne olursa olsun bazı şeylerin söylenmesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

I don't know if the rumors are true. But I can tell you this: I am not afraid. There are things that must be said no matter the consequence.

— Edward Snowden (@Snowden) February 11, 2017