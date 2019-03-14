Ekonomik ve Kaliteli Hosting Seçimi İçin Tavsiyeler

Ekonomik hosting satın almak için fiyat kadar hosting kaynakları ve siteniz için sunacağı performansı da hesaba katmanızda fayda olacaktır. Ucuz hosting seçiminde tek kriter fiyat olduğunda, sitenizin alt yapısı, yazılımı, trafiği ya da diğer özellikleri ile uyuşmayan ya da web sitenizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bir hosting satın alabilirsiniz. Bu durumda ne kadar düşük ücret ödemiş olsanız da ihtiyaçlarınızı karşılamadığı için tamamıyla zarar etmiş olacaksınızdır.

Bu nedenle sadece ucuz hosting değil aynı zamanda alt yapısı güçlü, kesintisiz ve yüksek performanslı barındırma hizmeti sunacak, kaliteli hosting paketlerini seçmenizi tavsiye ederiz. Bütçenizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için bunlara dikkat edebilirsiniz;

Güçlü Hosting Kaynakları

Ucuz ve ekonomik hosting paketleri genelde kaynaklar göz ardı edilir. Ancak hosting satın alma adımlarında en çok dikkat edilmesi gereken nokta hosting kaynaklarıdır. Site barındırma adedi, subdomain limitleri, RAM, CPU gibi sunucu kaynakları, hosting kontrol paneli, e-posta hesap adetleri gibi özellikler web projenizin kesintisiz ve yüksek performans ile yayınlanmasını sağlayacak kritk konulardır. Ucuz hosting satın aldıktan sonra, kaynaklar eğer ihtiyaçlarınızı karşılamaz ise bu sefer yatırdığınız tüm ücret size zarar olarak dönebilir.

Kesintisiz Hosting Sunucu Altyapısı

Hosting kaynakları konusuda seçiminizi yaptıktan sonra, hizmetinizin yer alacağı sunucu alt yapısını da incelemenizde fayda vardır. Eski teknolojiye sahip sunucularda, düşük internet hattına sahip, enerji, güvenlik gibi bir veri merkezinin olmazsa olmazı konularda zayıf olan hosting hizmetleri yarınlar için size hiç bir garanti vermez. Sadece ekonomik hosting paketlerine değil aynı zamanda ilerleyen dönemlerde ihtiyaçlarınız karşılamaya devam edecek, herhangi bir olumsuz durumda hizmetinizi aksatmayacak hosting altyapılarını seçmelisiniz. Bu konuda önecelikle kurumsal hosting firmalarını seçmelisiniz ki ilerleyen dönemlerde karşınızda bir muhatap bulabilin. Ayrıca, son teknoloji donanıma ve altyapıya sahip TIER III veri merkezi üzerinden hizmet veren hosting sunucularını tercih etmelisiniz.

İlk Yıl İndirimlerine Kanmayın!

Hosting satın alırken en çok hata yapılan konulardan biri de ilk yıl cazip görünen ancak ikinci yıl yenileme döneminde iki-üç katı hosting ücreti isteyen firmalardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Ekonomik hosting satın almak amacı ile yaptığınız araştırmanın başarıya ulaşması için bir sonraki yenileme dönemlerinde de aynı fiyatı isteyen hosting hizmetlerini seçmeniz olası maddi zararlar yaşamanızı engelleyecektir. Yenileme dönemlerinde, ilk fiyatına yenileme garantisi sunan hosting firmalarını seçmenizi tavsiye ederiz.