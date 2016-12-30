Ekşi Sözlük 2016 Özetini Yayınladı

Türkiye’nin en popüler platformlarından olan Ekşi Sözlük, 2016’ya dair istatistiklerini paylaştı.
2016 için yıl özetini paylaşan platformlar arasına Ekşi Sözlük de katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da platforma ait çeşitli istatistikleri paylaşan Ekşi Sözlük, platformda en fazla okunan başlıklardan en fazla paylaşılan sayfalara kadar 2016’da olan bitenleri paylaştı.
AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri
Paylaşılan 2016 özetinde, trafik kaynakları, ziyaret sayıları, en fazla okunan başlıklar, en fazla paylaşılan entry’ler gibi çeşitli metrikler yer alıyor. Paylaşılan yıl özetine göre sözlükte bir yıl boyunca olan bitene dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ekşi Sözlük 2016 Özeti
- Toplam 192 milyonun üzerinde farklı kişi 4,5 milyarı aşkın sayfa görüntüledi.
- En az ziyaret: 8 Temmuz Cuma, 1.728.930 ziyaret
- En fazla ziyaret: 16 Temmuz Cumartesi, 4.423.482 ziyaret
- En az ziyaretçi: 12 Eylül Pazartesi, 1.035.756 ziyaretçi
- En fazla ziyaretçi: 16 Temmuz Cumartesi, 2.230.724 ziyaretçi
En fazla trafik sağlayan ülkeler
- Türkiye %92
- ABD %1,46
- Almanya %1,45
- Hindistan %0,70
- İngiltere %0,56
- Hollanda %0,38
- Kıbrıs %0,34
- Azerbaycan %0,26
- Fransa %0,25
- Avusturya %0,18
En fazla trafik sağlayan şehirler (Yurtiçi)
- İstanbul %39,35
- Ankara %16,44
- İzmir %8,99
- Bursa %2,85
- Adana %2,64
- Antalya %2,60
- Kocaeli %2,24
- Diyarbakır %1,14
- Konya %0,99
- Mersin %0,99
En fazla trafik sağlayan şehirler (Yurtdışı)
- Londra %0,28
- Berlin %0,23
- New york %0,23
- Viyana %0,14
- Lefkoşa %0,12
- Dubai %0,12
- Cakarta %0,10
- Münih %0,10
- Amsterdam %0,09
Arama motorları üzerinden en fazla ulaşılan başlıklar
- survivor 2016
- kerimcan durmaz
- pokemon go
- e-okul
- aleyna tilki
- ygs 2016
- deep web
- semih öztürk
- atalay filiz
- kısmetse olur
- emre sertkaya
- stalklamak
- bylock
- hasan karakaya
- game of thrones
En fazla göz atılan sayfalar
- gündem
- survivor 2016
- dünün en beğenilen entry’leri
- 15 temmuz 2016 darbe girişimi
- game of thrones
- 22 aralık 2016 ışid’in 2 askerimizi şehit etmesi
- 13 mart 2016 ankara patlaması
- 28 haziran 2016 atatürk havaalanı patlaması
- pokemon go
- 10 aralık 2016 beşiktaş patlaması
Sosyal medya kanallarında en çok paylaşılan entry’ler
- facebook avataria tehlikesi
- evde tost yapıp işyerine getiren varoş kız
- 14 mart 2016 istanbul trafiği
- sevilen kişiden vazgeçme eşiği
- iş hayatı
- duyulmuş en güzel iltifat
- hayata dair gülümseten detaylar
- kız çantasını benim değil tutuşu ile tutan erkek
- fiyat / performans oranı en yüksek ilaç
- 18. yüzyıl ekşi sözlük başlıkları
Sosyal medya kanallarında en çok paylaşılan başlıklar
- iş hayatı
- yazmaya cesaret edilemeyen facebook yorumları
- sevilen kişiden vazgeçme eşiği
- uyuyan yolcunun suratına boşalan metro muavini
- sevgilisiz yaşayabilen insan
- 28 haziran 2016 atatürk havalimanı patlaması
- kaybolduğunu düşünen erkeğin teybin sesini kısması
- arkadaşlığın bir üstü sevgililiğin bir altı
- liseden beri sevgili olup evlenen insanlar
- 35 yaşına kadar evlenmezsem seninle evlenirim
En çok kullanılan işletim sistemleri
- Android %40,11
- Windows %32,27
- iOS %23,52
- Macintosh %2,54
- Windows Phone %0,70
- Linux%0,42
- Blackberry %0,08
- Samsung %0,04
- Symbian OS %0,03
- Chrome OS %0,01
En çok kullanılan tarayıcılar
- Chrome %65,96
- Safari %19,96
- Safari(in-app) %3,20
- Firefox %3,02
- Android Browser %2,98
- Internet Explorer %1,63
- Yandex Browser %1,03
- Opera %0,70
- Edge %0,50
- Opera Mini %0,47
İstatistikleri sözlük üzerinde görmek için buraya tıklayabilirsiniz.