Ekşi Sözlük 2016 Özetini Yayınladı

Türkiye’nin en popüler platformlarından olan Ekşi Sözlük, 2016’ya dair istatistiklerini paylaştı.

2016 için yıl özetini paylaşan platformlar arasına Ekşi Sözlük de katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da platforma ait çeşitli istatistikleri paylaşan Ekşi Sözlük, platformda en fazla okunan başlıklardan en fazla paylaşılan sayfalara kadar 2016’da olan bitenleri paylaştı.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

Paylaşılan 2016 özetinde, trafik kaynakları, ziyaret sayıları, en fazla okunan başlıklar, en fazla paylaşılan entry’ler gibi çeşitli metrikler yer alıyor. Paylaşılan yıl özetine göre sözlükte bir yıl boyunca olan bitene dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ekşi Sözlük 2016 Özeti

Toplam 192 milyonun üzerinde farklı kişi 4,5 milyarı aşkın sayfa görüntüledi.

En az ziyaret: 8 Temmuz Cuma, 1.728.930 ziyaret

En fazla ziyaret: 16 Temmuz Cumartesi, 4.423.482 ziyaret

En az ziyaretçi: 12 Eylül Pazartesi, 1.035.756 ziyaretçi

En fazla ziyaretçi: 16 Temmuz Cumartesi, 2.230.724 ziyaretçi

En fazla trafik sağlayan ülkeler

Türkiye %92

ABD %1,46

Almanya %1,45

Hindistan %0,70

İngiltere %0,56

Hollanda %0,38

Kıbrıs %0,34

Azerbaycan %0,26

Fransa %0,25

Avusturya %0,18

En fazla trafik sağlayan şehirler (Yurtiçi)

İstanbul %39,35

Ankara %16,44

İzmir %8,99

Bursa %2,85

Adana %2,64

Antalya %2,60

Kocaeli %2,24

Diyarbakır %1,14

Konya %0,99

Mersin %0,99

En fazla trafik sağlayan şehirler (Yurtdışı)

Londra %0,28

Berlin %0,23

New york %0,23

Viyana %0,14

Lefkoşa %0,12

Dubai %0,12

Cakarta %0,10

Münih %0,10

Amsterdam %0,09

Arama motorları üzerinden en fazla ulaşılan başlıklar

En fazla göz atılan sayfalar

Sosyal medya kanallarında en çok paylaşılan entry’ler

Sosyal medya kanallarında en çok paylaşılan başlıklar

En çok kullanılan işletim sistemleri

Android %40,11

Windows %32,27

iOS %23,52

Macintosh %2,54

Windows Phone %0,70

Linux%0,42

Blackberry %0,08

Samsung %0,04

Symbian OS %0,03

Chrome OS %0,01

En çok kullanılan tarayıcılar

Chrome %65,96

Safari %19,96

Safari(in-app) %3,20

Firefox %3,02

Android Browser %2,98

Internet Explorer %1,63

Yandex Browser %1,03

Opera %0,70

Edge %0,50

Opera Mini %0,47

İstatistikleri sözlük üzerinde görmek için buraya tıklayabilirsiniz.