Elon Musk Şimdi de Savaş Robotu Üretmek İstiyor

İlginç fikirleri ve sıra dışı çıkışları sayesinde dünyanın en ünlü milyarderleri arasında bulunan Elon Musk, şimdi de savaş robotu üretmek istediğini dile getirdi. İlk olarak Twitter hesabı üzerinden “Your Name” isimli bir animenin tanıtım videosunu paylaşan Musk, ardından bir mecha üretme zamanının geldiğini söyledi.

Birçok farklı yapımda (örneğin “Pasifik Savaşı” filminde) yer bulan “mecha” kavramı, insan şeklindeki devasa savaş robotlarını tanımlamak için kullanılıyor. Pilotlar tarafından kontrol edilen bu robotlar son derece güçlü silahlarıyla ön plana çıkıyor. Bugüne dek hiçbir ordu veya şirket savaş alanında kullanılması için devasa robotlar üretmedi, ancak öyle görünüyor ki Elon Musk bunun mümkün olabileceğini düşünüyor.

It is time to create a mecha

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2018