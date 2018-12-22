Emniyet’ten 2018 Sosyal Medya Özeti: 2754 Kişi Tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 yılına ait “Sanal Devriye” özetini paylaştı. Buna göre yıl boyunca toplam 110 bin hesap incelemeye alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 yılı boyunca sosyal medya platformları üzerinden yürütülen faaliyetlere dair açıklamalarda bulundu. “Sanal Devriye” adı verilen bu faaliyetler kapsamında yıl içerisinde incelelen hesaplardan tutuklanan kişi sayısına kadar birçok veri paylaşıldı.

Yapılan açıklamada sosyal medya ağlarının terör örgütleri ve onların paravan yapılanmaları tarafında suç amacına hizmet eden bir savaş aletine dönüştürülmesi, hedef kitlelerine kendi propagandasını yapmaları, toplumsal infial yaratmaları, üye kazanmaları ve finansal kaynak elde etmeleri gibi çeşitli suç teşkil eden durumların önüne geçmek amacıyla bir “Sanal Devriye” faaliyeti yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca sanal devriye faaliyetleri yürütülürken Ödeme Sistemleri, Yasadışı Bahis, Çocuk İstismarı, DAEŞ (Dini İstismar Eden Terör Örgütleri), FETÖ, PKK, YPG, Güvenlik gibi alanlara odaklanan 12 masa kurulduğu ifade edildi.

110,000 sosyal medya hesabı incelendi

Yapılan açıklamaya göre, faaliyetler çerçevesinde kurulan masalar tarafından toplamda ortalama 110,000 sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Bunların içerisinden 45,000 kullanıcı tespit edildi. Tespit edilen kullanıcılar arasından 7,109 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerden 2,754‘ü tutuklandı. 2,828 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca yasa dışı bahislere karşı yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre 2018 yılı içerisinde; 1,151 şüpheli şahıs yakalandı, yaklaşık 32 milyon TL paraya ve 3 adet araca el konuldu, 365 adet yasa dışı bahis sitesi erişime engellenmesi talebinde bulunuldu, 104 adet yurt içinden yayın yapan internet sitesi ve 25 adet toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesi ile adli işlem başlatıldı. Ayrıca para transferlerine aracılık eden 1220 adet banka hesabı da işleme alındı.