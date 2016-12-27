Emniyetten Talimat Geldi, 81 İlde Uber Yasağı Başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm illere talimat göndererek popüler taşımacılık servisi Uber’e korsan cezası kesilmesini istedi.

Bilindiği üzere tüm dünyada kullanılan ve kısa sürede oldukça popüler hale gelen Uber, kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden kolay bir şekilde taşımacılık hizmeti almasını sağlıyor. Ancak Türkiye‘de Uber için işler artık çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

HaberTürk’ün haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm illere talimat göndererek “korsan taşımacılık” yaptığı gerekçesiyle Uber’e ceza kesilmesini istedi.

Talimata göre kesilecek ceza şoförün araç sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösterecek. Şoför eğer araç sahibi değil ise ilk yakalamada 2532 TL, ikincisinde ise 4220 TL para cezası kesilecek. Şoförün araç sahibi olması durumunda ise trafik cezasının dışında ilgili araç 60 gün bağlanacak.

Yolcuya da ceza var

Emniyetten gelen talimat sadece Uber şoförlerini değil; aynı zamanda Uber yolcularını da kapsıyor. Talimata göre yakalanan Uber aracına ve şoförüne uygulanacak cezanın yanı sıra, o anda aracın içinde bulunan yolculara da 281 TL ceza kesilecek.

Emniyet yetkililerine göre, Uber araçlarının “tarifeli yolcu taşıma” yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla Uber’in yönteminin “korsan taksicilik” alanına girdiği belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ise, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek, taksicilerin plaka alıp vergi ödediğini; Uber’in ise Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödemediğini vurguluyor.

Uber’den açıklama: “Vergilerimizi ödüyoruz”

Konuyla ilgili olarak Uber kanadından da bir açıklama yapılmış durumda. Açıklamasında İstanbul’daki UberXL araçları için Ulaştırma Bakanlığı’ndan ve İstanbul Belediyesi’nden gerekli belgelerin temin edildiğini ve vergilerini vererek çalıştığını belirten Uber, gerekli belgelere (D2) sahip oldukları için “korsan” diye tabir edilen yasadışı taşımacılık unsurlarına uygulanan cezaların kendilerine uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Daha önce Uber’in birçok ülkede protestolara maruz kaldığını da belirtmek gerekiyor. Zira Fransa’da Uber’in yasal olmadığı ile ilgili birçok kez protesto yapılmış, İngiltere’de ise taksiciler tarafından 3 saatlik bir eylem gerçekleştirilmişti. ABD’de ise binlerce Uber şoförü Uber’in New York merkezi önünde toplanmış ve ücretlerdeki düşüşler sebebiyle Uber’i protesto etmişti.