En Çok Kazanan YouTube Yıldızları (2018)

2018’de en çok para kazanan YouTube yıldızları kimler oldu? Forbes tarafından hazırlanan listeye göz atın…

ABD merkezli ünlü iş dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok para kazanan YouTube yıldızlarının listesini paylaştı. Listede 2018’de en fazla para kazanan YouTube fenomenleri ve ortalama yıllık kazançları yer alıyor.

İlgili listeye baktığımızda; 2015 ve 2016 listelerinde yer almayan, 2017 listesinde ise 9. sırada yer alan Ryan ToysReview kanalının 2018’de en fazla para kazanan YouTube kanalı olarak 1. sırada yer aldığını görüyoruz. Yaklaşık 17.5 milyon takipçisi olan ve oyuncak incelemeleri videoları üreten kanal, 2018 yılı içerisinde 22 milyon dolar kazanmış durumda.

YouTube, Captiv8, SocialBlade ve Pollstar gibi firmaların yanı sıra sektör uzmanlarına danışarak elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmaya göre 2018’de en çok kazanan YouTube kanalları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Çok Kazananan YouTube Kanalları (2018)

Geçen senenin (2017) en çok kazanan YouTube yıldızları listesine buradan ulaşabilirsiniz.