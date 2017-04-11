Avrupa’da En Çok Radyo Dinleyen 3. Ülkeyiz

Günde ortalama 3 saat 23 dakika ile Türkiye, Avrupa’da en çok radyo dinleyen üçüncü ülke oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 95’ine ulaşabilen radyo, günümüzde en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olurken, Türk halkının ise günde ortalama 3 saat 23 dakika radyo dinlediği ortaya çıktı. European Broadcasting Union’un (EBU) yapmış olduğu araştırmayla karşılaştırıldığında Türkiye’nin, radyo dinleme süresi bakımından AB ülkeleri arasında Macaristan ve Belçika’nın ardından 3. sırada yer aldığı tespit edildi.

Medya Takip Ajansı Interpress’in Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) geçtiğimiz aylarda açıkladığı Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması’ndan derlediği verilere göre ülkemizde 2014 yılı Ekim ayı itibariyle 39’u ulusal, 100’ü bölgesel ve 920’si yerel olmak üzere yayın lisans başvurusu bulunan toplam 1.059 FM radyo kuruluşu bulunduğu belirlendi.

Radyoyu en çok müzik dinlemek için açıyoruz

Radyo dinleyicilerinin büyük kısmı radyoyu müzik dinlemek için tercih ederken, müzikten sonra en çok dinlenen program türlerinin sırasıyla haber bültenleri, haber programları, dini programlar ve canlı spor müsabakaları olarak sıralandığı belirlendi. Türkiye genelinde en çok dinlenilen müzik türleri ise sırasıyla Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği ve Türk Sanat Müziği oldu. Radyolardan Arabesk/Taverna Müziği dinleme oranı düşerken, Türk Pop Müziği, Türkçe Rock Müziği ve Yabancı Müzik dinleme oranlarının ise yükselmekte olduğu tespit edildi.

Radyoyu en fazla evde ve klasik radyodan dinliyoruz

Aynı araştırmaya göre, radyo yayınlarını en çok nerede dinlediğimize bakıldığında radyo dinleyicilerinin yüzde 50.3’ü evde, yüzde 29.4’ü araçta yüzde 16.7’si ise iş yerinde radyo dinlerken, evde ve iş yerinde radyo dinleme oranı azalırken, araçta radyo dinleme alışkanlığının artış gösterdiği anlaşıldı. Radyoyu nereden dinlediğimize bakıldığında ise klasik radyo dinleyenlerin oranı yüzde 40,5, araç radyosu dinleyenlerin oranı yüzde 33,1 ve cep telefonundan radyo dinleyenlerin oranı ise yüzde 28,2 olarak saptandı. Ayrıca cep telefonundan radyo dinleme eğiliminde büyük yükseliş olduğu tespit edildi. Medyada çıkan haber sayılarına bakıldığında ise radyolar ile ilgili yılbaşından bu yana yazılı basında 11 bin 193 haber çıktığı belirlendi.