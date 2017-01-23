İnternet kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen torrent siteleri hangileri? Hazırlanan listeye göz atın.

Çeşitli hak ihlalleri sebebiyle her ne kadar birçok ülkede yasaklanıp erişime kapatılsalar da, torrent siteleri internet dünyasının en fazla ziyaret edilen site türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki bunların içinde en iyi torrent siteleri hangisi?

Bildiğiniz gibi kullanıcılar internet üzerinden film, dizi, bilgisayar oyunları, müzik albümleri ve daha nicesini internet üzerinden cihazına indirebilmek için torrent sistemini kullanıyor. Sistemin sürekliliği, büyük boyutlu dosyaların indirilmesini kolaylaştırması, arşiv zenginliği gibi özellikleri sayesinde torrent sistemi en fazla tercih edilen indirme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla torrent dosyalarını barındıran ve kullanıcılara bu torrent dosyalarını indirme imkanı sunan internet siteleri de haliyle oldukça ilgi görüyor.

Peki en fazla kullanılan torrent siteleri hangileri? TorrentFreak tarafından Alexa sıralaması ve trafik verilerine göre hazırlanan listede, 2017’nin en popüler torrent siteleri yer alıyor.

Listenin ilk sırasında birçok torrent kullanıcısının yakından tanıdığı The Pirate Bay yer alıyor. Ardından ise ExtraTorrent, RARBG, YTS, 1337x, TorrentProject, EZTV, Torrent Downloads ve LimeTorrents geliyor.

Hatırlarsanız torrent arama motoru olarak bilinen torrentz.eu sitesi, mahkeme kararıyla kapatılmış; ardından “torrentz2.eu” ismiyle yeniden açılmıştı. Kısa sürede yükselen bu sitenin de listeye girdiğini belirtmek gerekiyor.

2017’nin En Popüler 10 Torrent Sitesi