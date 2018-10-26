Eski Telefonları Yavaşlatan Samsung ve Apple’a Para Cezası!

İtalya, eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatan Samsung ve Apple’ı 5 milyon euro para cezasına çarptırdı.

Yeni modellerin satılması amacıyla eski akıllı telefonlarının işlem hızını kasıtlı olarak yavaşlatan Samsung ve Apple, İtalya’da para cezasına çarptırıldı. Ülkede faaliyet gösteren düzenleme kuruluşu, iki akıllı telefon üreticisinin de kasıtlı olarak cihazlarını yavaşlattığını belirtti ve bu hamlenin kullanıcı haklarına aykırı olduğuna karar verdi.

Yetkililer, kasıtlı olarak telefonlarını yavaşlatmalarından ötürü iki şirketin de 5 milyon euro (yaklaşık 32 milyon TL) ceza ödemesine karar verdi. Bunun yanı sıra telefonlarının bataryasının nasıl değiştirileceği konusunda yeterli düzeyde bilgilendirme yapmayan Apple’ın 5 milyon euro daha ödemesi, yani toplam cezasının 10 milyon euro olması kararlaştırıldı.

Apple, iPhone modellerinin kasıtlı olarak yavaşlatıldığıyla ilgili haberlerin gündeme gelmesiyle cihazları yavaşlattığını itiraf etmiş, eski modellerdeki zayıf işlemcilerin ve eskiyen bataryaların sağlığı açısından telefonları yavaşlattığını iddia etmişti. Fakat bu açıklamalar telefonları yavaşladığı için öfkeli olan Apple müşterilerini sakinleştirmek için yeterli olmamıştı. Görünüşe göre bazı ülkelerdeki düzenleme kuruluşları açısından da cihazları yavaşlatmak için böyle bir sebep geçerli değil.