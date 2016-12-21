Facebook’a Radyo-Benzeri Canlı Ses Yayınları Geliyor

Sosyal medya devi Facebook, canlı yayınların ardından şimdi de radyo-benzeri canlı ses akışlarını platforma dahil ediyor.

Canlı yayın servisini duyurduğu günden bu yana birçok yeni özelliği platforma dahil eden Facebook, şimdi de sadece ses odaklı yeni canlı yayın için kolları sıvamış durumda.

Yapılan açıklamada internet bağlantısı zayıf olan bölgelerdeki kullanıcıların, canlı yayınları izleyemediğini ve bu kullanıcıların yaptığı geri bildirimler üzerine platforma bir de radyo-benzeri bir canlı ses akışı seçeneği ekleneceği belirtildi.

Facebook canlı ses yayınları için ilk olarak BBC World Service, Harper Collins, Adam Grant ve Britt Bennett ile işbirliği sağlandığı da duyuruldu. Yeni özellik 2017 yılında ise herkese açılmış olacak.

Canlı ses yayını deneyiminin platformdan platforma değişiklik gösterebileceğini de belirtmek gerekiyor. Zira Android kullanıcıları canlı yayınları dinlerken Facebook’u kapatarak diğer işlerini yapabilirken; iOS kullanıcıları Facebook’taki canlı ses yayınlarını dinleyebilmek için Facebook’u açık bırakmak zorunda kalacak.

Facebook’un canlı video yayınlarına dahil edilen yeni özellikler ile yapılan yatırımların geri dönüşünü aldığını söylemek mümkün. Canlı ses yayınlarının da aynı şekilde verimli olup olmayacağını ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.