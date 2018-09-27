Facebook Fotoğraflara Müzik Ekleme Özelliğini Test Ediyor

Facebook fotoğraflara müzik ekleme özelliğinin testlerine başladığını duyurdu. Yeni özellik videolarla da kullanılabiliyor.

Kısa süre önce Hikayeler’e ve 360 derece videolara müzik eklenebileceğini duyuran Facebook, aynı özelliğin Haber Kaynağı’nda yer alan fotoğraflar ve videolarla birlikte kullanılabilmesi için testlere başladı. Lip Sync Live ile birlikte duyurulan müzik ekleme özelliği, isminden de anlaşılabildiği üzere kullanıcıların fotoğraflara veya videolara diledikleri müziği ekleyebilmesini sağlayacak.

Özelliğin kullanım şekli son derece basit. Tek yapmanız gereken şey, Facebook kamerası üzerinden çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu yüklemeden önce sticker ikonuna tıklamak ve buradan müzik sticker’ını seçmek. Bu noktadan sonra seçtiğiniz müzik Facebook’a yüklenecek ve müziğin hangi parçasını kullanmak istediğini belirleyeceksiniz. Fotoğrafı veya videoyu görüntüleyen arkadaşlarınız, çalan parçanın ismini ve sanatçısını da görüntüleyebilecek.

Yeni özellik henüz test aşamasında olduğu için yalnızca sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılabiliyor.