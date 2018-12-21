Facebook “Geçmişi Temizle” Özelliğini 2019’da Kullanıma Sunacak

Facebook kullanıcılarının uzun süredir beklediği “Geçmişi Temizle” özelliğinin 2019’un yaz aylarında kullanıma sunulacağı açıklandı.

Facebook, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı “Geçmişi Temizle” özelliğini birkaç ay içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Şirketin ürün yöneticisi olan David Baser, Recode ile yaptığı röportajda özelliğin geliştirilme aşamasında bazı zorlukların yaşandığını, ancak yaz aylarına doğru test edilebilecek seviyeye geleceğini dile getirdi. Facebook’un yeni özellikleri kısa sürede test edip kullanıma sunduğu, yani yeni özelliğin de yaz aylarında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Baser’ın söylediğine göre bu özelliğin geliştirilmesindeki asıl engel, sosyal paylaşım sitesinin kullanıcılarına ait verileri birbirinden bağımsız şekilde depolayan bir sistem kullanması. Site, kullanıcılarının tarama verilerini site bilgisi, kullanıcı adı, oturum süresi ve lokasyon olmak üzere dört farklı başlık altında, ayrı şekilde topluyor. Bu verilerin ayrı şekilde toplanmasından ötürü tüm verilerin birbiriyle ilişkilendirildiği, yeni bir depolama sistemine ihtiyaç duyuluyor. Böylece “Geçmişi Temizle” özelliğini kullanılarak sosyal paylaşım platformunda depolanan veriler kullanıcıların isteği doğrultusunda silinebilecek.

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