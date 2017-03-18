Facebook’a “Keşfet” Sekmesi Geliyor

Sosyal medya devi Facebook, Instagram’daki “Keşfet” sekmesine benzer bir özelliği aktif etmeye başladı.

Facebook’ya yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Yeni özelliği daha önce ana akış sayfasında “Home” ve “Explore” olarak iki farklı sekme olarak test etmeye başlayan Facebook, şimdi ise bu özelliği farklı bir arayüzle kısmen aktif etti.

Şimdilik sadece mobil uygulamalarda aktif edilmeye başlanan yeni Facebook Keşfet özelliği, arkadaş sekmesiyle yer değiştirmiş durumda. Buna göre yeni Keşfet sekmesine artık Haber Kaynağı ikonunun yanındaki yeni roket ikonu üzerinden ulaşılabiliyor.

Instagram’daki Keşfet özelliği ile aynı mantıkta çalışan yeni Facebook Keşfet özelliği, kullanıcıların ilgi alanlarına göre işleyen bir algoritmaya sahip. Yani Facebook kullanıcıları arkadaş olmadığı ya da takip etmediği kişi veya sayfaların dahi öne çıkan, yüksek etkileşime sahip gönderilerini bu yeni Keşfet sekmesi üzerinden görebiliyor. Böylece hem gündemi, hem de yeni ve etkileşimi yüksek olan içerikleri takip etme imkanı buluyor.

Yeni Keşfet özelliğinde uygulanan algoritmanın Haber Kaynağı’ndan daha geniş bir zaman aralığına sahip olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Zira yukarıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi Keşfet sekmesi altında yer alan gönderiler aylar öncesine ait olabiliyor.

Yeni Keşfet özelliğinin şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcılarda aktif edildiğini de belirtmekte fayda var. Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama da yapılmadığı için, yeni özelliğin ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı da bilinmiyor.