Facebook’u Esir Alan Uygulama: Kiwi

Facebook’ta bir anda başlayan ve sürekli artan oyun istekleriyle popüler hale gelen yeni Kiwi uygulaması, Facebook’u adeta esir almış durumda.

Facebook’taki uygulamaların ve oyunların bir anda popüler olduğuna birçok kez şahit olduk. Kullanıcılar arasında hızla artan bu popüler uygulamaların arasına şimdi de Kiwi adındaki yeni bir Facebook oyunu dahil olmuş durumda.

Özellikle son dönemlerde artan oyun istekleriyle bir anda akım haline gelen Kiwi uygulaması, şu anda 1 milyondan fazla aylık kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Popüler olmasının ardında ise, oyuna giriş yapıldığı andan itibaren herkese otomatik olarak oyun isteği göndermiş olması yatıyor. Yani bu sayede oyuna giriş yapan kullanıcılar, arkadaş listesindeki herkesi Kiwi’ye davet etmiş oluyor.

Kiwi nedir? Nasıl oynanır?

Kiwi’yi “İstediğin kişiye istediğini sor” sloganından da anlaşılacağı üzere bir soru cevap oyunu olarak tanımlayabiliriz. Oyuna giriş yapan kullanıcılar, sahip oldukları profilleri üzerinden diğer kullanıcılara istedikleri soruları sorabiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar platform üzerindeki rastgele bir soru seçip bunlara yanıt verebiliyor.

Kiwi oyununda her kullanıcının kendisine ait bir profili olduğu gibi, takipleşme aktiviteleri de gerçekleştirilebiliyor. Yani kullanıcılar istedikleri kişileri takip edebiliyor, bu sayede soru-cevap işlemleri karşılıklı etkileşim şeklinde yapılabiliyor. Bunun yanı sıra sorulara fotoğraf da yüklenebilen platformun, Facebook’ta olduğu gibi bir de “Beğen” butonu bulunuyor.

Kiwi’nin standart özelliklerinin yanı sıra “Keşfet” bölümü de bulunuyor. Burada ise popüler soru ve cevapları keşfedebiliyor, bunlarla etkileşime geçebiliyor.

Kiwi sadece Facebook’la da sınırlı değil. Platformun iOS ve Android uygulamaları da mevcut. Yani kullanıcılar sadece Facebook üzerinden değil mobil cihazlar üzerinden de bu soru-cevap akımına dahil olabiliyor.

Kiwi’nin iki farklı giriş seçeneği bulunuyor. İster Facebook hesabınız ile, isterseniz de e-posta adresinizi kullanarak platforma giriş yapabiliyorsunuz.

Giriş yaptıktan sonra dilerseniz profilinizi tamamlayabilirsiniz. Ardından yeni sorular sorabilir, hali hazırda varolan sorulara cevaplar verebilirsiniz.

Kiwi istekleri nasıl engellenir?

Eğer Facebook’taki Kiwi isteklerinden bıktıysanız, bunu engellemek için aşağıdaki işlemleri uygulamanız yeterli:

Facebook Ayarlar sayfasına gidin, Sol kısımdaki menüden Engelleme seçeneğine tıklayın, Açılan sayfanın alt kısmında Uygulamaları engelle bölümüne gelin ve oradaki alan uygulama adını yani “Kiwi” yazın. Hepsi bu kadar.

Kiwi’nin sahip olduğu takipleşme, profil, beğenme, fotoğraf yükleme, etkileşim sağlama gibi özelliklerini düşündüğümüzde, kısaca Facebook içindeki küçük bir sosyal ağ olarak tanımlamak mümkün. Ancak çok fazla istek gönderilmesinden dolayı Kiwi’yi sevenler olduğu kadar, sevmeyenlerin de hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdilik yeni diyebileceğimiz Kiwi akımını neler bekleyecek, kısa süreli bir akımdan ibaret mi olacak, yoksa uzun vadeli küçük bir sosyal platforma mı dönüşecek, tüm bu soruların cevaplarını önümüzdeki günlerde hep birlikte görmüş olacağız.

Kiwi: Facebook uygulaması | App Store | Google Play