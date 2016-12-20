Facebook Metin Gönderileri Renkleniyor

Facebook’a gelecek olan yeni özellik sayesinde artık metin odaklı gönderilerinizin arkaplan rengini değiştirebileceksiniz.

Her geçen gün platforma yeni bir özellik daha ekleyen Facebook, metin odaklı gönderilere de sık sık yenilikler getiriyor. Yakın zamanda belli bir karakter limitine kadar olan metin gönderilerini büyük font boyutu ile gösteren Facebook, şimdi de sadece metin odaklı gönderilerde arkaplan rengi seçeneği sunuyor.

An itibariyle test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların doğrudan paylaşım ekranı üzerinden arkaplan rengi seçebilmelerini sağlıyor. Şimdilik sadece Android kullanıcıları ile başlayan test süreci, yakın zamanda iOS ve web sürümünde de aktif edilmiş olacak.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi paylaşılacak olan metnin alt kısmında çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir renk paleti bulunuyor. Kullanıcılar bu palet üzerinden istediği rengi seçerek, metnin arkaplanında uygulayabiliyor.

Metin gönderileri renklendirerek görsel açıdan zenginleştirmek istediklerini belirten bir Facebook sözcüsü, bugünden itibaren Android kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlayabileceklerini belirtiyor.