Facebook’tan Neptün Heykeline “Müstehcen” Sansürü

Facebook, İtalya’nın Bologna şehrinde bulunan Neptün heykeline ait bir fotoğrafı “müstehcen” olarak işaretleyerek sansürledi.

Facebook‘un müstehcenlik veya çıplaklık içeren paylaşımlara dair aldığı önlemler sorun oluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise yaklaşık 500 yıllık bir heykel Facebook’un bu tür paylaşımları tespit eden sisteminin filtresine takılmış durumda.

İtalyan sanat tarihçisi ve yazar Elisa Barbari‘nin başına gelen bu olay, aslında Facebook’un otomatik görsel tanımlama sisteminden kaynaklanıyor. Facebook üzerinden kendi sayfasının tanıtımını yapmak isteyen Barbari, İtalya’nın Bologna şehrindeki “Neptün Çeşmesi” olarak da bilinen tarihi Neptün heykeline ait bir fotoğraf yüklüyor. Ancak Facebook, fotoğrafın müstehcen bir içeriğe sahip olduğu gerekçesiyle ilgili tanıtımı onaylamıyor.

Barbari’ye yapmış olduğu uyarıda Facebook, sanat veya eğitim amaçlı olsa dahi bu tür fotoğrafların Facebook Topluluk Standartları’na aykırı olduğunu belirtiyor.

Barbari ise ilgili fotoğrafının müstehcen olduğu gerekçesiyle sayfa tanıtımının engellenmesine oldukça sinirlenmiş gibi görünüyor. Öyle ki Facebook sayfasına ait kapak fotoğrafında artık “Neptün’e evet, sansüre hayır” yazılı bir fotoğraf yer alıyor.

Facebook’un daha önce de buna benzer bazı sansürlemeler ile gündeme geldiğini belirtmek gerekiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, bir patlamadan dolayı yüzü yaralanan İsveçli bir itfaiyecinin doğum günü fotoğrafını sansürleyen Facebook, Vietnam Savaşı’na ait ikonik bir fotoğrafı da Facebook Topluluk Standartları’na aykırı olduğu gerekçesiyle engellemişti.