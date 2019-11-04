Sosyal medya devi Facebook, kurumsal amaçlar ve hizmetler doğrultusunda kullanmak üzere yeni kurumsal logosunu tanıttı.

Özellikle Facebook, Google veya Twitter gibi üründen şirkete dönüşen firmalar için “branding” konusu zamanla önemli bir problem haline gelebiliyor. Bunlardan en önemlisi ise ürün ile şirketi birbirinden bağımsız olarak konumlandırma olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız, teknolojinin her dalına nüfuz eden Google’da da böyle bir ihtiyaç doğmuş ve 2015’in Ağustos ayında bir çatı şirket kurularak (bkz: Alphabet) şirket bünyesinde verilen hizmetler alt şirketlere göre kategorize edilmişti. Bunun da ürün-şirket ikilemini çözme noktasında Google’a yardımcı olduğunu söylemek mümkün.

Aynı ikilemi çözmek isteyen Facebook ise bu problemin çözümüne “branding” ile başlamış durumda. Resmi sitesinden açıklama yapan Facebook, ana şirketi temsil edecek olan yeni kurumsal logosunu tanıttı.

Yapılan açıklamada, insanların Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra gibi ürünlerin hangi şirket tarafından yapıldığını bilmesi gerektiğini söyleyen Facebook, bu ürünlerin Facebook şirketine ait olduğunu vurgulamak adına yeni bir markalama çalışması yaptıklarını belirtti.

Facebook şirketi ile Facebook platformu arasındaki farkın daha iyi anlaşılması açısından sadelik ve netliği temsil eden yeni kurumsal logosunu da tanıtan Facebook, Facebook platformunun (Facebook app) kendi markasını kullanmaya devam edeceğini de vurguladı.

Yakın zamanda ürün ve pazarlama araçlarına entegre edilecek olan yeni logo, Facebook for Business websitesinin güncellemesiyle de kendisini göstermeye başlayacak.

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