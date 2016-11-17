Facebook’ta Artık Sayfa İle Etkileşime Geçen Kişiler De Hedeflenebilecek

Facebook reklamlarındaki özel hedef kitle listeleri arasına artık sayfa ile etkileşime geçen kişiler de dahil oldu.

Sahip olduğu zengin kullanıcı verileriyle reklamverenlere nokta atışı yapma imkanı sunan Facebook, şimdi de özel hedef kitle listelerine yeni bir seçenek daha sunuyor.

Yeni hedef kitle seçeneği, ilk olarak OneCommand‘da dijital pazarlama uzmanı olarak çalışan Chris Ruberg tarafından farkedilmiş durumda. Buna göre Facebook’ta, özel hedef kitle oluştururken çıkan “Facebook’ta Etkileşim” seçeneğine tıklandığında, “Video”, “Potansiyel Müşteri” ve “Kanvas” seçeneklerinin yanı sıra bir de “Sayfa” seçeneğinin eklendiği görülüyor.

Etkileşime göre hedef kitle belirleme konusunda alternatif bir seçenek olarak kullanıma sunulan yeni “Sayfa” özelliği, reklamverenlere sayfa ile etkileşime geçen kişileri hedefleme imkanı veriyor.

Bu özel hedef kitleyi tercih eden reklamverenler, 365 gün öncesine kadar sayfa ile etkileşime geçen (sayfayı ziyaret eden, sayfa içerikleri ve reklamlar ile veya Messenger üzerinden etkileşime geçen) kişileri hedefleyebiliyor ve oluşturduğu reklamları sadece bu kişilere gösterebiliyor.

Yeni özelliğin ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor. Ancak şimdilik sınırlı sayıda reklamveren ile test edildiği ve yakın zamanda herkesin kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.