Flatfy, Bird Uygulaması İle 2019 Red Dot Ödülü’nü Aldı!

Emlak arama motoru Flatfy, geliştirdiği “Bird” isimli uygulama ile 2019 Red Dot Ödülü’nü aldı.

Günümüzde neredeyse her sektör teknolojik açıdan ilerleyerek inovatif ürünler geliştirirken, bu ürünlerin yalnızca işlevleri değil, aynı zamanda tasarımları da öne çıkmaya başladı. Yeterince prestijli bir tasarım oluşturabilmek için, kullanıcıların bir tasarımdan beklediklerini göz önüne almak ve bu beklentiler ölçüsünde en konforlu ürünü ortaya çıkarmak da oldukça önemli.

Türkiye’de ise tr.flatfy.com olarak hizmet veren emlak arama motoru, bu kapsamda gerçekleştirdiği fizibilite çalışması sonrası Ukrayna’nın Kiev bölgesi için bir kiralık & satılık ev arama uygulaması geliştirdi. “Bird” isimli bu uygulama, kullanıcıların konutları görerek ve konutların bulundukları muhitleri gezerek seçim yapma çerçevesinde hazırlandı. Dahası, kullanışlı ve basit arayüz, telefonda düşük oranda yer kaplama ve tasarım açısından inovatif bir özelliği sektöre kazandırma gibi özellikleri sayesinde Flatfy’nin sunduğu bu uygulama pek çok kişi tarafından takdirle karşılandı. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde Flatfy, “Bird” isimli bu uygulama sayesinde Red Dot Ödülü‘nü kazandı.

Red Dot nedir? Red Dot, aydınlatmadan güvenliğe; interaksiyon ve iletişimden mobilyaya kadar pek çok alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımları ödüllendiren ve tasarım fikirlerine fon bulmayı sağlayan popüler bir platformdur.

Satılık ve Kiralık Ev Arama Süreci Artık Daha Konforlu!

Flatfy’nin “Bird” isimli kiralık ve satılık ev arama uygulaması, Kiev sokaklarında gezerek ev alternatiflerini bulmanızı sağlıyor. Uygulama içerisine, konutların ve sokakların görüntüleri 3D olarak gösteriliyor. Sokakların, caddelerin ve genel olarak kentin içerisindeki tüm yapılar, gerçeğe en uygun şekilde ölçeklendirilerek uygulama içerisinde sunuluyor.

Kent içerisinde farklı muhitlerde kiralık ya da satılık konut alternatifleri ararken, bazı konutlar mavi, bazı konutlar ise sarı renkte gösteriliyor. Kullanıcılar ise sarı renkli konutların üzerine tıklayarak konutun iç bölgesinin fotoğraflarını detaylıca incelebiliyor. Konut içerisindeki eşyalar, konutun genel görüntüsü ve çok daha fazlası kullanıcı tarafından görülebiliyor. Bu sayede ev bakma sürecinde ev alternatiflerinin hem iç hem de dış özellikleri detaylıca gözlenmiş oluyor. Dahası, kullanıcıların diledikleri bölgeye giderek bir kenti gezer gibi konut araması yapması, kullanıcılara konfor ve güven sunuyor.

Bird sayesinde, kullanıcılar inceledikleri konutların çevresindeki her bir yapıyı görsel olarak inceleyebiliyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf etmek hem de konut yapılarını ve muhitleri daha iyi tanımak mümkün oluyor. Bütün bunların yanı sıra, Bird uygulaması sayesinde, seçili muhitte satılık ya da kiralık olan bütün konutları kullanıcılar görebiliyor. Farklı internet siteleri ya da uygulamalar içerisinde sunulan ilanlar oldukça sınırlı iken, Bird, bütün ilan siteleri ve emlak kurumları tarafından sunulan ilanları birleştiriyor. Bu sayede kullanıcıların tüm avantajlı fırsatlardan haberdar olması ve kendine en uygun konutu bulması kolaylaşıyor.

Bird, Flatfy tarafından Kiev’de dijital piyasaya sürüldükten sonra ilgiyle karşılanmış durumda. Şimdi ise firmanın aktif olduğu diğer ülkelerde bu tarz bir uygulamanın piyasaya sürülüp sürülmemesi tartışılıyor.

Genç Bir Ekip İle Genç Ve İnovatif Bir Tasarım

Flatfy’nin bu prestijli çalışmasının arkasında aslında oldukça genç ve dinamik bir ekip var. Ekibin başında, Lun.ua’nın CEO’su ve Flatfy projesinin de ortak kurucusu Denys Tsyganok bulunuyor. Ayrıca Flatfy bünyesinde iş geliştirme ofisi bünyesinde çalışan Oleksandy Ivanov, ürün tasarımı alanında çalışan Arsenii Feshchenko ve iOS geliştirme alanında çalışan Yevhenii Pancheshnyi bulunuyor. Flatfy, son dönemlerde bu başarılı ve ödüllü projeyi aktif olarak hizmet verdiği diğer ülkelerde kullanıma sunmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın farklı ülkelerde kullanılıp kullanılmamasına firmanın yapacağı çeşitli ön araştırmalara bağlı olarak karar verilecek. Bu kapsamda Flatfy tarafından bir anket çalışması da başlatılmış durumda. Türkiye de böyle bir emlak uygulaması görmek istiyorsanız buraya tıklayarak ankete ulaşabilir, uygulamanın Türkiye pazarına girme noktasında karar verilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Geçmişte Red Dot Ödülü Kimlere Verildi?

Red Dot ödülü, yalnızca teknoloji alanında gerçekleştirilen işler için değil, farklı projeler için de sunuluyor. Özellikle mutfak eşyaları kategorisinde geliştirilen inovatif el aletleri sıklıkla tasarım ödülü alabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda hem bir huni hem de bir sürahi olarak kullanılabilen silikon maddesinden yapılmış inovatif mutfak gereci Red Dot ödülü almıştı. Günümüzün ruhunu yansıtmasından dolayı yazılım tabanlı geliştirilen projelerin, tasarım açısından daha yüksek bir standart vaat etmesi gerekiyor. Bu ürünler, gelişen teknolojiyi kullanarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılarken, kullanıcılara kullanım kolaylığı sunarak yeni alışkanlıkların değişmesine yol açabiliyor.

Flatfy tarafından tasarlanan “Bird” isimli bu mobil uygulama, satılık ve kiralık daire arama süreçlerine yeni bir bakış ve yeni bir alışkanlık kazandırma noktasına iyi bir umut vaat ediyor. Oldukça sıradan ve başka bir deyişle yanıltıcı olabilen ev ilanları yerine, gerçek boyutlara göre oranlandırılmış, 3D olarak görüntülenebilen ev ilanları, kullanıcılar için farklı bir deneyim sunabiliyor. Flatfy’nin bu uygulamayı dünya çapında piyasa sürmesi ile birlikte yeni ev arama alışkanlıkları da tamamen değişecek gibi görünüyor.