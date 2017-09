Game of Thrones 7. Sezon Final Bölümü En Fazla İzlenen Bölüm Oldu

Dünyanın en fazla izlenen dizisi Game of Thrones, 7. sezon final bölümü ile yeni bir rekora imza attı.

Tüm dünyanın severek izlediği Game of Thrones dizisi, 7. sezon final bölümü ile yeni bir rekora daha imza attı. Açıklanan verilere göre Game of Thrones 7. sezon final bölümü, tüm dizi tarihinde en fazla izlenen bölüm oldu.

HBO tarafından açıklanan verilere göre “The Dragon and the Wolf” (Ejderha ve Kurt) ismiyle yayınlanan Game of Thrones 7. sezon final bölümü canlı olarak 12.1 milyon seyirci tarafından izlendi. HBO Go gibi alternatif yayın servisleriyle birlikte bu sayı toplam 16.5 milyon izleyiciye yükseldi.

Game of Thrones’un nefesleri kesen 7. sezon final bölümü böylece dizinin kendi rekorunu da kırmasını sağlamış oldu. Nielsen tarafından yapılan araştırmaya göre ise bir önceki rekor 7. sezon 5. bölümde kırılmıştı (canlı 10.72 milyon izleyici).

Canlı izleyicilerin sayıları netleşmiş olsa da, Game of Thrones’un toplamda çok daha fazla izleyiciye ulaşabilir. Zira HBO Go ve diğer online medya servisleri üzerinden henüz yeni yayınlanmış olan 7. sezon final bölümü ile Game of Thrones’un çok daha fazla izleyiciye ulaşacağını söylemek mümkün.

