Game Of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm Fragmanı Spoiler Veriyor

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanında verilen spoiler’lar, yaklaşan büyük savaş hakkında ipuçları veriyor.

Game of Thrones severlerin yaklaşık 2 yıldır merakla bekledikleri dizinin 8. sezonu nihayet 2 hafta önce yayınlandı. İzleyicileri büyük sürprizler ile karşılayan dizinin 8. Sezon 3. bölüm fragmanı dikkatli izlendiğinde, fragmanın “Büyük Savaş”ın beklendiğinden biraz daha farklı olacağı konusunda çeşitli spoiler’lar verdiği görülüyor.

İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan bu detay ile birlikte dizinin yayınlanacağı gün olan pazartesi daha büyük bir heyecan ile beklenir oldu. Daha önceki bölümlerde büyük savaşa dair hangi dizi kahramanının nerede duracağı az çok belli olsa da, izleyiciler tarafından fark edilen önemli detaylar 3. bölüm hakkında herkesin kafasında bir şeylerin belirmesine neden oluyor.

Peki 3. bölüm fragmanında ne var?

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanında sol üst köşede Daenerys’a ait “Drogon” ve “Rhaegal” isimli ejderhaların Unsillied ordusunun üzerinde oldukları görülüyor. Ancak fragmanın devamında ortadan birden kaybolan ejderhaların başka bir düşmana yöneldikleri düşünülüyor. Önümüzdeki bölümde ejderhaların görünmez düşman olarak Viserion’un mu yoksa başka birisinin mi peşinden gittiklerini hep beraber görmüş olacağız.

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.