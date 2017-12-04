GDG DevFest 2017 Ankara 16 Aralık’ta Gerçekleşecek

GDG DevFest 2017 Ankara, 16 Aralık’ta Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak.

Bilindiği üzere tüm dünyadaki Google Geliştirici Grupları (GDG’ler) tarafından her sene belirli tarihler arasında düzenlenen DevFest etkinlikleri, festival havasında geçen, güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların, çalıştayların yapıldığı bir etkinlik serisi olarak karşımıza çıkıyor. Etkinliğin bu seneki Ankara ayağı iste 16 Aralık’ta katılımcılarını bekliyor.

GDG Ankara tarafından organize edilen GDG DevFest Ankara, bu yıl 16 Aralık Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi KKM‘de (Kongre ve Kültür Merkezi’nde) kapılarını açıyor.

GDG DevFest 2017 Ankara‘da, alanında başarılı çalışmalar yapmış konuşmacıların, katılımcılara çalıştıkları teknolojiler hakkında bilgi ve birikimlerini aktardığı, yaptıkları çalıştaylar ile katılımcıların kodlama deneyimlerinin arttırılacağı bir etkinlik olması amaçlanıyor.

Etkinlikte katılımcıların kendilerini ilgi duydukları teknolojik konular hakkında geliştirebileceği ve etkinliğin sağladığı sosyal ortamla Türkiye’deki teknoloji meraklılarının (geliştiricilerin, girişimcilerin, akademisyenlerin vs.) bir araya gelebileceği bir etkinlik olması hedefleniyor.

Ücretsiz olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için devfest.gdgankara.org adresini; kayıt olmak içinse bit.ly/devfest-ankara-17 adresini ziyaret edebilirsiniz.