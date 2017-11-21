GDG DevFest 2017 Istanbul’un Etkinlik Programı Belli Oldu

26 Kasım’da Kadir Has Üniversitesinde düzenlenecek olan GDG DevFest 2017 Istanbul’un etkinlik programı açıklandı.

GDG Istanbul ekibi tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük yazılım konferansına sayılı günler kalırken, hazırlıklar da devam ediyor. 26 Kasım’da Kadir Has Üniversitesinde düzenlenecek olan GDG DevFest 2017 Istanbul‘un programı da açıklanmış durumda.

GDG DevFest 2017 Istanbul’da bu sene 5 paralel session, yine paralel koşulacak bir codelab’e ilave olarak, GDG ve WTM hakkında bilgi alabileceğiniz ve gün boyu farklı meetup’lar gerçekleştirilecek community lounge yer alacak.

Kimler konuşacak?

Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda önemli ismin konuşmacı olarak yer alacağı konferansta; Google’dan Barış Yesugey, Serhat Atayeter, Erdem Demir, Engin Deveci, Can Ali Avunduk, Microsoft’tan İbrahim Kıvanç, IDR Solutions’dan Georgia Ingham, Mark Stephens, PrimeTek’in CEO’su Çağatay Çivici, General Mobile’dan Murat Cim gibi isimler yer alacak.

Her yıl olduğu gibi Google‘ın genel sponsor olarak yer aldığı etkinlikte, Microsoft altın sponsor, Trendyol ve General Mobile gümüş sponsor, Garanti Partners ise sponsor olarak etkinliği destekliyor. Tüm katılımcılara sağladığı %50 indirim koduyla Careem ulaşım sponsoru olarak yer alıyor. Etkinlik günü katılımcılara verilecek 20 adet indirim çekiyle Robotistan, oturumlarda hediye edilecek kitaplarla Abaküs Kitap ve etkinlik günü katılımcılara özel verilmek üzere yapılmış birbirinden güzel Android objeleriyle 3DWorks hediye sponsoru olarak bize katılıyorlar. Devfest Istanbul’un bu seneki mekan sponsoru ise Kadir Has Üniversitesi.

WebMasto olarak bizim de basın sponsorları arasında yer aldığımız GDG DevFest 2017 Istanbul etkinliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.