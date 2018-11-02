GDG DevFest’18 Ankara İçin Geri Sayım Başladı!

30’dan fazla oturum ve 4 paralel oturumla birlikte yeni teknolojilerin konuşulacağı GDG DevFest’18 Ankara için geri sayım başladı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu ile ortaklaşa düzenlenen GDG DevFest’18 Ankara, 17 Kasım Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’’nde düzenlenecek. 30+ oturum ve 4 paralel oturumla birlikte katılımcılara, en yeni Google tasarımları, en yeni Google teknolojileri, Machine Learning, Android ve daha bir çok alanda şölen havasında bir gün yaşatmak için geri sayıyor.

16 Aralık 2017 tarihinde yine GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu organizatörlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen DevFEST’17, 700’den fazla katılımcıya, 3 paralel oturuma ve 22 oturuma sahne olmuştu. DevFEST’18 Ankara‘da ise gün boyunca hem mobil teknolojileri hem de web teknolojileri, Machine learning, Cloud, UI/UX alanlarında seminerler ve workshoplar düzenlenecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: devfest.gdgankara.org/tr

GDG Ankara Hakkında

Google Developer Group (GDG) – Ankara heyecan verici projeler yaratan, Google teknolojileri hakkındaki tutkusu ve tecrübesini birbiriyle paylaşan, açık gönüllü “geek”lerden oluşan bir topluluktur. Amacı, IT sektörünün gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için Türk katılımcılar ile sektör uzmanlarını buluşturmaktır.

IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu Hakkında

400.000+ global üyesiyle dünyanın en büyük tekno-profesyonel topluluğu olan IEEE’nin (Instute of Electrical and Electronics Engineers) Türkiye’deki en eski ve en büyük öğrenci kollarından birisi olan IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu, eğitimler düzenleyip, proje takımı oluşturup, yarışmalara ekipler yollayan, sosyal aktiviteleri, teknik gezileri, seminerleri, workshopları ve Kongre Merkezi etkinlikleriyle sektörü ve öğrenciyi bir araya getirmeye devam etmeye çalışan gönüllülük esaslı bir öğrenci koludur.