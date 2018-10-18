GDG DevFest Istanbul 2018 İçin Geri Sayım Başladı

GDG Istanbul ekibi tarafından bu sene altıncısı düzenlenen GDG DevFest Istanbul, 4 Kasım 2018 Pazar günü UNIQ İstanbul‘da gerçekleşecek. 1500 katılımcının beklendiği, 30’dan fazla yerli ve yabancı konuşmacının 5 ayrı salonda paralel olarak sunumlarını yapacağı DevFest Istanbul 2018 etkinliğinde birbirinden değerli konuşmacılar yer alacak.

Konuşma yapacağı belli olan kişiler arasında; Kevin Nelson, Said Tahsin Dede, Mandy Chan, Mete Atamel, Emil Bayazitov, Kuna Patel, Bahar Kenaroğlu Uzani Hasan Hosgel gibi Google’dan birçok önemli isim bulunuyor. An itibariyle kesinleşen konuşmacılara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Geri kalan tüm konuşmacılar ve etkinlik programı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Programın detayları için devfest.istanbul/schedule adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinliğe destek verenler arasında ise; Google (General Sponsor), Zeplin (Gold Sponsor), Yapı Kredi (Silver Sponsor), Pub Story (Entertainment Sponsor), SliConf (Digital Interaction Sponsor) gibi önemli markalar yer alıyor.

WebMasto‘nun da Press Sponsor olarak yer aldığı GDG DevFest Istanbul 2018‘e kayıt olmak ve etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için devfest.istanbul adresine göz atabilirsiniz.

GDG Istanbul Hakkında

Google Developer Group (GDG) Istanbul, dünya üzerindeki 100+ ülkedeki 500+ diğer GDG toplulukları gibi Google teknolojilerine ilgi duyan yazılım geliştiricilerin bir araya gelerek oluşturduğu gönüllülük temeline dayalı bir topluluktur. Topluluk, senelerdir aylık bazda etkinlikler düzenleyerek güncel konuları ele alıp, katılımcıları ile paylaşmaktadır. Bunun yanında yılın son çeyreğinde düzenledikleri, büyük ilgi gören DevFest ve bahar döneminde gerçekleştirdiğimiz Women Techmakers IWD etkinlikleriyle de her yıl büyük katılım ve ilgi toplamaya devam etmektedir. Etkinlikler ve GDG Istanbul hakkında gerekli bilgiye gdg.ist adresinden ulaşabilirsiniz.

GDG DevFest Hakkında

GDG Devfest’ler GDG topluluklarında yer alan kişiler tarafından organize edilen non-profit konferanslardır. Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde gerçekleştirilen 200 DevFest’ den biri olan ve 7’si yabancı 36 konuşmacı, 5 paralel salonda 36 oturum ve %25’i kadın 1000 kadar katılımcıyla sınırlayarak dünya üzerindeki en büyük DevFest’lerden ve İstanbul’daki en prestijli yazılım konferanslarından biri GDG İstanbul ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.