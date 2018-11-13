GDG DevFest Kütahya 2018 Katılımcılarını Bekliyor!

GDG Kütahya tarafından 1 Aralık 2018’de düzenlenecek olan GDG DevFest Kütahya 2018 için geri sayım başladı.

Google Developers Group Kütahya (GDG Kütahya) ekibi tarafından 5.si düzenlenecek olan DevFest Kütahya, 1 Aralık 2018 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde gerçekleşecek.

Google’ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte her sene olduğu gibi bu sene de öncelik güncel konular olup Mobil Teknolojiler, Google Assistant, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, UI/UX gibi konular başta olmak üzere birçok alanda seminerler düzenlenecek.

Kütahya ve çevre illerde ki birçok geliştirici ve teknoloji meraklısına ulaşmaya hedeflenen etkinlikte 2 ayrı salonda toplamda 11 oturum düzenlenecek.

Kesinleşen konuşmacılar, program, sponsorlar ve daha fazla detayı takip etmek için GDG DevFest Kütahya 2018 sitesini ziyaret edebilirsiniz: devfest18.gdgkutahya.com

Google Developers Group Kütahya (GDG Kütahya) Hakkında

Google Developers Groups (GDG’ler), heyecan verici projeler yaratan ve Google’ın geliştirme teknolojisiyle ilgilenen geliştiriciler içindir. GDG Kütahya ise Kütahya’da kurulmuş olan ve herkesin katılımına açık gönüllü bir geliştirici topluluğudur.