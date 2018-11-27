Gerçek Oyuncuların Gaming Notebook Almaları İçin Çok Nedeni Var

Teknolojik gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği ve yaşamın kendisinin bile belirli noktalarda dönüşüm geçirdiği son yıllarda, dijital oyunculuk kavramı da zamanın ruhuna uyum sağlıyor. Oyuncuların; dünyanın diğer ucundaki arkadaşlarıyla aynı oyunu oynayıp hatta aynı takımda mücadele edebilmesi, ev konforunda oyun yayıncılığı yapabilmesi ve yeni nesil oyunlardaki hünerlerini tüm dünyaya gösterebilmesi, güncel donanımlara sahip güçlü bilgisayarlarla, oyun laptopları ile mümkün oluyor. Çoğu zaman standart bilgisayarlarla kıyaslanan modeller, koca koca kasalı masaüstü bilgisayarlara performans noktasında meydan okurken teknik özellikleriyle kullanıcıları ekstra masraftan kurtarıyor.

Daima Yüksek Performans İsteyenlerin Tercihi Gaming Notebook Modelleri

Modern oyunları yakından takip edip arkadaşlarıyla LAN partilerine katılmayı hedefleyen oyun tutkunlarının hayallerini süsleyen oyuncu bilgisayarı modelleri, dahili donanımlarıyla geleneksel laptop modellerinden ve PC’lerden ayrılıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar üreticilerinin, kullanıcıların gereksinim duymayacakları gerekçesiyle ya da doğrudan doğruya maliyetleri arttıracağı düşüncesiyle uzak durdukları güçlü işlemciler, yüksek kapasiteli RAM’ler, güçlü ekran kartları ve SSD’ler, hemen her gaming notebook modelinin demirbaşı kabul ediliyor. Tüm bu donanım bileşenleri gerek oyunlarda gerekse masaüstü programlarının kullanımında, normalin üzerinde bir performans anlamına geliyor. Güçlü donanımlar sayesinde oyun ve teknoloji tutkunları edindikleri oyun bilgisayarı ile video düzenleme işlemlerini kısa sürede yapabilirken sisteme yük bindirecek pek çok uygulamayı da mümkün olan en yüksek başarımla kullanabiliyor.

İşin bir de ekran tarafı bulunuyor. Güncel gaming notebook modellerinde yer verilen ekranlar, parlama yapmayan ve genellikle IPS teknolojili panellerle üretiliyor. Böylece oyuncular gaming notebook ile oyun oynarken hem oyunlardaki görüntüleri en iyi şekilde görebiliyor hem de izledikleri multimedya içeriklerine daha iyi odaklanabiliyor. Kimi gaming notebook modellerinde yer verilen G-SYNC destekli ve 100+ Hz düzeyindeki ekranlar da yüksek akıcılıkta oyun oynamak isteyenlerin beklentilerini tam anlamıyla karşılıyor.

Mekanik ve Membran Klavye Arasında Gerçekten Bu Kadar Fark Var Mı?

Oyuncuların edinecekleri gaming notebook modellerinde aradıkları özellikler, yalnızca donanım bileşenleriyle sınırlı kalmıyor. Performans çoğu zaman tüm kilitleri açan bir maymuncuk görevi görse de oyunlardaki başarıyı belirleyen unsurlar, bilgisayarın taşıdığı ekstralar olabiliyor. Son dönemde, bu unsurların başında, mekanik ve RGB LED arka aydınlatmalı klavyeler geliyor. Uzaktan bakınca yalnızca bir statü sembolü gibi görünse de RGB LED arka aydınlatma, bilgisayar üreticilerinin sunduğu özelleştirme olanaklarıyla oyuncular için motivasyon kaynağı olurken uygun ışıklandırması olmayan ortamlarda oynanan oyunlar için de bir rehber haline geliyor. Gaming notebook modellerindeki mekanik klavyelerde sık kullanılan tuşlara atanan renkler, oyundaki hamlelerin milisaniyeler içerisinde yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Klavyenin membran yapı yerine mekanik anahtarlı olması ise reflekslere dayalı oyunlarda fark yaratmak isteyen oyun tutkunlarının imdadına yetişiyor. Tuşa basıldıktan sonra oldukça kısa sürede aktive olan gaming notebook klavyesindeki anahtar, oyuncuların, rakiplerini elimine etmelerine yardımcı oluyor. Membran klavyelerle kıyaslandığında oldukça farklı bir basma hissine sahip olan mekanik klavyeler, uzun ömürlü olmalarıyla da oyun tutkunlarının yüzünü güldürüyor.

Çığır Açan Gaming Notebook Modellerinin Altında Monster’ın İmzası Var

Türkiye’de, oyuncu bilgisayarı söz konusu olduğunda akla ilk gelen marka olan Monster, dünya standartlarının da üzerinde donanım ve dahili birimleriyle oyuncuların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Farklı ekran genişlikleriyle gelen Abra, Tulpar ve herkesin deneyimleyemeyeceği bir performansa sahip Semruk serisi ile gaming laptop kavramını bambaşka bir noktaya taşıyan Monster, 4K çözünürlükte akıcı oyun oynanabilmesini sağlıyor.

Zengin bağlantı noktaları, taşınabilirlik sınırlarında kalan ölçüsü ve ağırlığıyla öne çıkan Monster oyuncu laptopları, kullanıcıların akış servislerinden yararlanarak oyun yayını yapabilmelerine imkan tanıyan altyapılarıyla günceli yakalıyor.

Yeni nesil oyunlardaki başarınızı zirveye taşımak istiyor ve binlerce kişi tarafından heyecanla izlenen oyun yayınları yapmayı hedefliyorsanız, dilediğiniz Monster gaming notebook modelini edinebilir, adı, daima gündemde olan oyunculardan biri olabilirsiniz.