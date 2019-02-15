GOBI 2019, 3-6 Mart’ta İTÜ Maçka Kampüsü’nde!

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen GOBI 2019 için geri sayım başladı!

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından “Bu Bir Hayal Üründür” mottosuyla yola çıkan ve bu yıl 11.si düzenlenecek olan Global Opportunities in Business and Investment (GOBI), ilk defa düzenlendiği 2008 yılında Üniaktivite tarafından “En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu” ödülü verilen, uluslararası iş ve yatırım zirvesidir. GOBI, bu yıl 3-6 Mart 2019 tarihleri arasında, 42 farklı ülkeden ve Anadolu’dan gelen 5000 civarı üniversite öğrencisinin katılımıyla, iki kıtayı bağlama özelliğine sahip olan eşsiz şehir İstanbul’da gerçekleşecek.

Keyif ile işe yararlılığı birleştirmek isteyen öğrencilerin, özgeçmişini doldurup, bütün dünyadan insanlarla birlikte iş kültürüyle ilgili bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan GOBI, aynı zamanda uluslararası alanda tanınmış konuşmacıların katılımıyla ve ülkemizde yer edinen önemli olan konuların işleneceği zirve özelliği taşıyor.

4 gün boyunca devam edecek olan bu dev zirvenin ilk günü görkemli bir açılış gecesi ile başlıyor. Her sene olduğu gibi GOBI’de Türkiye ve İstanbul tanıtımı esas alınarak, gezi ve sosyal aktiviteler ile her üniversite öğrencisinin, hayatı boyunca unutamayacağı bir hafta yaşatılacak. Panellerden sonra her gece, İstanbul’un en elit eğlence mekânlarında çeşitli aktiviteler düzenlenip Türk kültürünü tanıtmasının yanında, International Night gibi etkinlikleriyle farklı kültürlerin de kendilerini tanıtması için fırsat sağlayacak. Bu yönüyle iş dünyasıyla öğrenciler arasında kurduğu köprünün yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasında ve etkileşiminde GOBI önemli bir role sahip olacak.

Gerçekleşecek olan uluslararası panellerde, Türkiye’nin seçkin iş adamları, iş ve yatırım sahalarının ilgi çekici evrensel konularından bahsedilecek. Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz, Google Türkiye, P&G, THY, Oracle, Deloitte, Coca–Cola, Boston Consulting Group gibi önde gelen firmaların C-Level konuşmacıları yanı sıra İlber Ortaylı, Sinan Güler, Erol Bilecik ve daha birçok uluslararası alanda tanınan isimler GOBI’de yer almıştı.

GOBI’nin 11. senesine damga vuracak değerli konuşmacılardan bazıları ise şöyle:

Kaan Terzioğlu – Turkcell CEO

– Turkcell CEO Sadettin Saran – Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı

– Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Dormen – Tiyatrocu

Oğuz Uçanlar – MC Donald’s CEO

– MC Donald’s CEO Yılmaz Argüden – ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu

– ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Steven Young – Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO

– Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO Hakan Alp – Yapı Kredi GMY

– Yapı Kredi GMY Acar Baltaş – Psikolog, akademisyen, yazar

– Psikolog, akademisyen, yazar Burcu Geriş – TAV CFO

– TAV CFO Burak Başarır – Coca Cola CEO

– Coca Cola CEO Erdem Ertuna – DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi

Bu sene İTÜ Maçka Kampüsü-Mustafa Kemal Amfisi‘nde gerçekleşecek bu interaktif GOBI 2019 zirvesinde yerinizi şimdiden ayırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: gobistanbul.com