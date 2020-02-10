GOBI 2020 İçin Geri Sayım Başladı

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen uluslararası iş ve yatırım zirvesi GOBI 2020, bu yıl 01 – 04 Mart’ta gerçekleşecek.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından “Bu Bir Hayal Ürundür” mottosuyla yola çıkan ve ​ilk defa yapıldığı 2008 yılında Üniaktivite tarafından “En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu”​ödülü verilen uluslararası iş ve yatırım zirvesi GOBI 2020, bu yıl 01 – 04 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi‘nde düzenlenecek.

GOBI 2019’da neler olmuştu?

Geçtiğimiz sene düzenlenen ve 27 farklı ülkeden gelen yabancı öğrencilerin yanı sıra Anadolu’dan gelen yaklaşık 3000 üniversite öğrencisinin katılımıyla, Yapı Kredi ana sponsorluğunda gerçekleşen GOBI 2019’da; Coca Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Saran Holding Yönetim Kurulu Baş̧kanı Sadettin Saran, ​DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, usta oyuncu Haldun Dormen, Besteci ve Opera Sanatçısı Rahman Altın, Yemek Antropoloğu Musa Dağdeviren, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, TAV CFO’su Burcu Geriş gibi sektörlerinin önde gelen isimleri üniversite öğrencileri ile buluşmuştu.

GOBI 2020’de neler olacak?

1 Mart Pazar günü açılış gecesi ile başlayıp 2, 3 ve 4 Mart tarihlerinde oturum, panel ve söyleşiler ile devam edecek olan GOBI 2020 ise; şirketler ile dünyanın dört bir yanıdan öğrencileri workshop, case study ve interaktif stantlar aracılığ̆ı ile bir araya getirecek.

Yapı Kredi ana sponsorluğ̆u ve LC Waikiki Gümüş sponsorluğunda gerç̧ekleşecek olan GOBI 2020’de;

Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann

Loreal Türkiye CEO’su Laurent Duffier

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı

KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkan Yardımcısı Tijen Mergen

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp

P&G Türkiye ve Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu

Ernst & Young Denetim Bölümü Başkanı Dilek Çilingir Köstem

Insprad Ajans Başkanı Emre Dalkıran

gibi küresel alanda adını duyurmuş C-Level yöneticiler, katılımcılar ile bir araya gelecek.

GOBI 2020 hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve etkinliğe kayıt olmak iç̧in gobistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.