Google 20. Yaşını Yeni Özelliklerle Kutluyor!

İnternet devi Google, duyurduğu yeni arama özellikleriyle birlikte 20. yaşını kutluyor!

Kurulduğu 1998 yılından bugüne internet ile ilgili hemen hemen her alana nüfuz eden ve şirket olarak kısa sürede bir dev haline gelen Google, bugün 20. yaşını kutluyor.

Dolu dolu 20 yılı geride bırakan Google’ın, bu vesileyle arama servisine getirdiği yeni özellikler de oldukça dikkat çekici. Mobil arama odaklı yapılan yenilikler AMP hikayeleri, aktivite kartları, Google Lens entegrasyonu, arama koleksiyonları ve daha nicesi bulunuyor. İşte bu yeniliklerden bazıları…

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Aktivite Kartları: Google’ın duyurduğu yeni aktivite kartları sayesinde geçmişte yapmış olduğunuz aramalara ulaşmak çok daha kolay olacak gibi görünüyor. Arama ile ilişkili geçmişte ziyaret edilen sayfalar da bu kartlarda gösterilecek. Ancak Google bu kartların her aramada gösterilmeyeceğini ve kullanıcıların isterlerse bu özelliği kapatabileceklerini de belirtiyor.

Arama Koleksiyonları: Google kayıtlı aramalardan bir derleme yaparak kullanıcılara arama koleksiyonları kapsamında o aramalar ile ilişkili önerilerde bulunacak. Google bu işlevin özellikle kullanıcıların planlama yaparken işine yarayabileceğini belirtiyor.

AMP Hikayeleri: Google’ın mobil cihazlardan yapılan girişlerde daha hızlı bir web deneyimi yaşatmak adına kullanıma sunduğu Accelerated Mobil Pages veya Türkçe adıyla Hızlandırılmış Mobil Sayfalar özelliği artık çok daha kullanışlı olacak gibi görünüyor. Zira Instagram hikayelerine benzer bir yapıda AMP yayınları görmeye başlayacağız. Şu an için sadece AMP uyumlu yayıncılar için aktif olan bu özelliğin normal kullanıcılar için aktif edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Öne Çıkan Videolar: Kullanıcıların yaptığı arama sorgularına ilişkin videolar da kullanıcılara ayrıca sunulmaya başlanacak. İlgili konuya altında seçilmiş bazı videolar arama yapan kullanıcılara gösterilecek.

Google Lens Entegrasyonu: Google’ın Goggles servisinin yerine geçen Google Lens, artık Google Görseller’e entegre edilmiş durumda. Kullanıcılar artık görsel arama sayfasındaki Lens butonuna tıklandığında Google Lens o görsele ait nesneleri tanımlamaya çalışacak ve ilişkili görselleri sunmaya çalışacak.

Keşfet Sekmesi: Google’ın arama uygulamasına “Keşfet” adıyla yeni bir sekme daha eklenecek. Bu yeni sekme üzerinden kullanıcılara ilgilenebileceği yeni videolar, yeni makaleler ve daha nice kişiselleştirilmiş içerik sunulacak.