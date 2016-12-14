2016’da Google’da En Çok Arananlar Açıklandı (Türkiye & Dünya)

İşte Türkiye ve dünyada 2016'nın en çok arananları...

Yazar: Barış Mancar -

Popüler internet devi Google, 2016 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. İşte Türkiye ve dünyada 2016 yılında en çok arananlar…

2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri olan yılın arama trendleri de sonunda açıklandı. Google, 2016 yılı boyunca en çok aranan kelime ve kelime gruplarını listeledi.

Kategorize edilerek düzenlenen 2016 Arama Trendleri listesinde siyasetten teknolojiye, ölümlerden spor aramalarına kadar birçok kategori altında en çok aranan kelimeler yer alıyor.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

2016’nın En Çok Arananları – Dünya

Genel Aramalar

  1. Pokemon GO
  2. iPhone 7
  3. Donald Trump
  4. Prince
  5. Powerball

Haberler

  1. ABD Seçimleri
  2. Olimpiyatlar
  3. Brexit
  4. Orlando Saldırısı
  5. Zika Virüsü

Kişiler

  1. Donald Trump
  2. Hillary Clinton
  3. Michael Phelps
  4. Melania Trump
  5. Simone Biles

Teknoloji ürünleri

  1. iPhone 7
  2. Freedom 251
  3. iPhone SE
  4. iPhone 6S
  5. Google Pixel

Spor

  1. Rio Olimpiyatları
  2. World Series
  3. Fransa Bisiklet Turu
  4. Wimbledon
  5. Australian Open

Ölümler

  1. Prince
  2. David Bowie
  3. Christina Grimmie
  4. Alan Rickman
  5. Muhammad Ali

Filmler

  1. Deadpool
  2. Suicide Squad
  3. The Revenant
  4. Captain America Civil War
  5. Batman vs Superman

Diziler

  1. Stranger Things
  2. Westworld
  3. Luke Cage
  4. Game of Thrones
  5. Black Mirror

Müzisyenler

  1. Celine Dion
  2. Kesha
  3. Michael Buble
  4. Creed
  5. Dean Fujioka

2016’nın En Çok Arananları – Türkiye

 

Genel Aramalar

  1. EBA – Eğitim Bilişim Ağı
  2. Pokemon GO
  3. Darbe
  4. Olimpiyatlar
  5. Avrupa Şampiyonası

Kişiler

  1. Aleyna Tilki
  2. Oya Aydoğan
  3. Mustafa Koç
  4. Tarık Akan
  5. Emre Mor

Diziler

  1. Kiralık Aşk
  2. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  3. Aşk Laftan Anlamaz
  4. NO:309
  5. Kara Sevda

Yemek Tarifleri

  1. Trileçe
  2. Mücver
  3. İstiridye Mantarı
  4. Magnolia
  5. Lazanya

Nedir?

  1. Artık Yıl
  2. Güneş Tutulması
  3. Dünya Kadınlar Günü
  4. Ohal
  5. Saat Farkı

Nasıl?

  1. Slime Yapımı
  2. KPSS Başvurusu
  3. Tanka Nasıl Çıkılır
  4. Cirit Nasıl Oynanır
  5. Migren Tedavisi

Google, 2016’nın en çok arananlarına ilişkin bir video da hazırladı. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Arama kelimelerinin tamamına Google Trends sayfasından ulaşabilirsiniz.

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