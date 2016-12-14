2016’da Google’da En Çok Arananlar Açıklandı (Türkiye & Dünya)

Popüler internet devi Google, 2016 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. İşte Türkiye ve dünyada 2016 yılında en çok arananlar…
2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri olan yılın arama trendleri de sonunda açıklandı. Google, 2016 yılı boyunca en çok aranan kelime ve kelime gruplarını listeledi.
Kategorize edilerek düzenlenen 2016 Arama Trendleri listesinde siyasetten teknolojiye, ölümlerden spor aramalarına kadar birçok kategori altında en çok aranan kelimeler yer alıyor.
AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri
2016’nın En Çok Arananları – Dünya
Genel Aramalar
- Pokemon GO
- iPhone 7
- Donald Trump
- Prince
- Powerball
Haberler
- ABD Seçimleri
- Olimpiyatlar
- Brexit
- Orlando Saldırısı
- Zika Virüsü
Kişiler
- Donald Trump
- Hillary Clinton
- Michael Phelps
- Melania Trump
- Simone Biles
Teknoloji ürünleri
- iPhone 7
- Freedom 251
- iPhone SE
- iPhone 6S
- Google Pixel
Spor
- Rio Olimpiyatları
- World Series
- Fransa Bisiklet Turu
- Wimbledon
- Australian Open
Ölümler
- Prince
- David Bowie
- Christina Grimmie
- Alan Rickman
- Muhammad Ali
Filmler
- Deadpool
- Suicide Squad
- The Revenant
- Captain America Civil War
- Batman vs Superman
Diziler
- Stranger Things
- Westworld
- Luke Cage
- Game of Thrones
- Black Mirror
Müzisyenler
- Celine Dion
- Kesha
- Michael Buble
- Creed
- Dean Fujioka
2016’nın En Çok Arananları – Türkiye
Genel Aramalar
- EBA – Eğitim Bilişim Ağı
- Pokemon GO
- Darbe
- Olimpiyatlar
- Avrupa Şampiyonası
Kişiler
- Aleyna Tilki
- Oya Aydoğan
- Mustafa Koç
- Tarık Akan
- Emre Mor
Diziler
- Kiralık Aşk
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Aşk Laftan Anlamaz
- NO:309
- Kara Sevda
Yemek Tarifleri
- Trileçe
- Mücver
- İstiridye Mantarı
- Magnolia
- Lazanya
Nedir?
- Artık Yıl
- Güneş Tutulması
- Dünya Kadınlar Günü
- Ohal
- Saat Farkı
Nasıl?
- Slime Yapımı
- KPSS Başvurusu
- Tanka Nasıl Çıkılır
- Cirit Nasıl Oynanır
- Migren Tedavisi
Google, 2016’nın en çok arananlarına ilişkin bir video da hazırladı. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Arama kelimelerinin tamamına Google Trends sayfasından ulaşabilirsiniz.
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