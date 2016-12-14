2016’da Google’da En Çok Arananlar Açıklandı (Türkiye & Dünya)

İşte Türkiye ve dünyada 2016'nın en çok arananları...

Popüler internet devi Google, 2016 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. İşte Türkiye ve dünyada 2016 yılında en çok arananlar…

2016’nın sonlarına doğru yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri olan yılın arama trendleri de sonunda açıklandı. Google, 2016 yılı boyunca en çok aranan kelime ve kelime gruplarını listeledi.

Kategorize edilerek düzenlenen 2016 Arama Trendleri listesinde siyasetten teknolojiye, ölümlerden spor aramalarına kadar birçok kategori altında en çok aranan kelimeler yer alıyor.

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2016’nın En Çok Arananları – Dünya

Genel Aramalar

Pokemon GO iPhone 7 Donald Trump Prince Powerball

Haberler

ABD Seçimleri Olimpiyatlar Brexit Orlando Saldırısı Zika Virüsü

Kişiler

Donald Trump Hillary Clinton Michael Phelps Melania Trump Simone Biles

Teknoloji ürünleri

iPhone 7 Freedom 251 iPhone SE iPhone 6S Google Pixel

Spor

Rio Olimpiyatları World Series Fransa Bisiklet Turu Wimbledon Australian Open

Ölümler

Prince David Bowie Christina Grimmie Alan Rickman Muhammad Ali

Filmler

Deadpool Suicide Squad The Revenant Captain America Civil War Batman vs Superman

Diziler

Stranger Things Westworld Luke Cage Game of Thrones Black Mirror

Müzisyenler

Celine Dion Kesha Michael Buble Creed Dean Fujioka

2016’nın En Çok Arananları – Türkiye

Genel Aramalar

EBA – Eğitim Bilişim Ağı Pokemon GO Darbe Olimpiyatlar Avrupa Şampiyonası

Kişiler

Aleyna Tilki Oya Aydoğan Mustafa Koç Tarık Akan Emre Mor

Diziler

Kiralık Aşk Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Aşk Laftan Anlamaz NO:309 Kara Sevda

Yemek Tarifleri

Trileçe Mücver İstiridye Mantarı Magnolia Lazanya

Nedir?

Artık Yıl Güneş Tutulması Dünya Kadınlar Günü Ohal Saat Farkı

Nasıl?

Slime Yapımı KPSS Başvurusu Tanka Nasıl Çıkılır Cirit Nasıl Oynanır Migren Tedavisi

Google, 2016’nın en çok arananlarına ilişkin bir video da hazırladı. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Arama kelimelerinin tamamına Google Trends sayfasından ulaşabilirsiniz.