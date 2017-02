Google Allo’nun Web Sürümü Yolda

İlk olarak Eylül 2016’da kullanıcıların karşısına çıkan ve yapay zeka tabanlı Google Asistan başta olmak üzere birçok kullanışlı özelliği ile ön plana çıkan Google Allo, artık web üzerinden de kullanılabilecek.

Kullanıma sunulduğu ilk bir hafta içerisinde 5 milyon gibi bir indirme sayısına ulaşan Allo, bugüne kadar sadece mobil cihazlar ile sınırlı olarak kullanılabiliyordu. Google’ın İletişim Ürünleri Başkan Yardımcısı Nick Fox ise, paylaştığı bir ekran görüntüsü ile popüler mesajlaşma platformuna masaüstü desteği geleceğini duyurdu.

Nick Fox’un Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ekran görüntüsüne göre, iOS ve Android uygulamalarının arayüzleri ile uyumlu bir web versiyonuna sahip olacağı görülen olan Allo, tüm kullanışlı özelliklerini de web üzerinden kullanıcıların deneyimine sunacak gibi görünüyor.

Still in early development, but coming to a desktop near you… #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO

