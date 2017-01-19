Google, Twitter’ın Uygulama Geliştirme Platformu Fabric’i Satın Aldı

Google, Twitter’ın 2014 yılında duyurduğu mobil uygulama geliştirme platformu Fabric’i satın aldı.

Hatırlarsanız Ekim 2014’te Twitter, düzenlediği ilk geliştirici konferansı Flight’ta Fabric platformunu duyurmuştu. Başlangıçta geliştiricilere yardımcı araçlar ile uygulama geliştirme noktasında kolaylıklar sağlayan ve modüler SDK olarak kullanıma sunulan Fabric, zaman içerisinde ise kapsamlı bir analiz platformuna dönüşmüş durumda. Öyle ki an itibariyle yaklaşık 580 bin geliştiricinin yer aldığı platform, 2.5 milyardan fazla kullanıcının da verilerini tutuyor.

Ancak son zamanlarda finansal sorunlar yaşayan Twitter, Fabric’i de elden çıkarmış durumda. Öyle ki Fabric’in resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Fabric artık Google‘ın bünyesine giriyor.

Firebase ile Fabric güçlerini birleştirecek

Google’ın Fabric’i satın almasıyla birlikte Fabric ekibi artık Google’ın Developer Products Group altındaki Firebase ekibinde çalışmalarına devam edecek. Şu anda bulunan Fabric araçları ve servisleri de varlığını sürdürecek.

Fabric’in en önemli araçlarından biri olan ve mobil uygulamalar için hata raporu çözümleri sunan Crashlytics aracı ise Firebase’in ana araçlarından biri haline gelecek.

Twitter’ın son yıllarda yaşadığı finansal problemler, şirketi git gide küçülmeye zorluyor. Öyle ki daha önce yüzlerce çalışanını işten çıkartan Twitter, sahip olduğu en önemli platformlardan biri olan Vine’ı da kapatacağını duyurmuştu. Fabric’in Google’a satılmasıyla birlikte de harcanan masrafların minimum seviyelere çekileceği ve şirkete biraz nefes aldıracağı düşünülüyor.