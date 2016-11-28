Google’ın İlk Çalışanları Şu An Nerede, Ne Yapıyor?

Google’ın ilk kurulduğu zamanlarda çalışan kişiler şu anda ne yapıyor? Kimler nerede çalışıyor?
İnternet dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Google, kurulduğu 1998 yılından bugüne kadar insan hayatında etkili olan birçok önemli yeniliğe imzasını attı. Hatta öyle bir noktaya geldi ki birçok kişinin çalışmak için arzuladığı şirketlerin başında yer aldı. Peki bu kadar arzulanan bir şirketin ilk çalışanları şu anda ne yapıyor?
Şu anda Yahoo’nun CEO’su olan Marissa Mayer’den, yine an itibariyle Twitter’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Omid Kordestani’ye kadar Google’ın ilk 21 çalışanının 2016 itibariyle çalıştığı şirketlere ve pozisyonlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AYRICA BKZ:
- Google Anasayfasının 18 Yıllık Değişimi (1998-2016) (VİDEO)
- Google Evrimi (1997 – 2014) (İNFOGRAFİK)
- Bir LinkedIn Hikayesi (2002 – 2016) (İNFOGRAFİK)
21Marissa Mayer
Google kariyeri: Haziran 1999 – Temmuz 2012
Google’daki son pozisyonu: Başkan yardımcısı, Harita ve Konum Servisleri
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Yahoo / CEO
20Kendra DiGirolamo
Google kariyeri: Haziran 1999 – Mayıs 2001
Google’daki son pozisyonu: Reklam satış koordinatörü
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Driscoll’s / Sistem analisti
19Larry Schwimmer
Google kariyeri: 1999 – son olarak 2005 (tam bilinmiyor)
Google’daki son pozisyonu: Yazılım mühendisi
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Bilinmiyor
18Jim Reese
Google kariyeri: 1999 – 2005
Google’daki son pozisyonu: Operasyon yöneticisi
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Spark Program kurul üyesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Enformatik Departmanı danışma kurulu üyesi
17Gerald Aigner
Google kariyeri: 1999 – 2006
Google’daki son pozisyonu: Veri merkezi sorumlusu olarak görev yapan Aigner, donanım tasarımı, donanım ve network monitoring ve performans optimizasyonu gibi konularda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca Google Zürih ofisini kurdu.
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Kendisini “bağımsız internet profesyoneli” olarak tanımlayan Aigner, aynı zamanda Londra merkezli Maxeler Technologies şirketinin danışmanları arasında yer alıyor.
16Susan Wojcicki
Google kariyeri: Nisan 1999 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: YouTube / CEO
15Joan Braddi
Google kariyeri: 1999 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: Başkan yardımcısı / Ürün ortaklıkları
14Chris Skarakis
Google kariyeri: Mayıs 1999 – Mayıs 2005
Google’daki son pozisyonu: İş geliştirme direktörü
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Blip.fm kurucusu, Friends of the Palo Alto Junior Museum ve Little Kids Rock yönetim kurulu üyesi.
13Rachael Chambers
Google kariyeri: Mayıs 1999 – Ekim 2000
Google’daki son pozisyonu: Yönetici asistanı, satış koordinatörü
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Strateji ve planlama yöneticisi / Cisco
12Steve Schimmel
Google kariyeri: 1999 – 2004
Google’daki son pozisyonu: İş geliştirme
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Melek yatırımcı, girişimci.
11Omid Kordestani
Google kariyeri: Ocak 1999 – Ağustos 2015
Google’daki son pozisyonu: Kıdemli danışman
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Twitter / Yönetim kurulu başkanı
10Salar Kamangar
Google kariyeri: 1999 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: YouTube / Ürünlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı
9Georges Harik
Google kariyeri: 1999 – 2005
Google’daki son pozisyonu: Ürün yönetimi direktörü
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: imo.im kurucusu, hslabs kurucu ortağı, melek yatırımcı ve Google Ventures danışmanı.
8Urs Hölzle
Google kariyeri: 1999 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: Teknik altyapıdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı
7Amit Patel
Google kariyeri: 1999 – Bilinmiyor
Google’daki son pozisyonu: Kesin olmamakla birlikte Patel’in Google’ın arama kayıtları logları ile ilgili çalıştığı söyleniyor.
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Sunfire Offices
6Harry Cheung
Google kariyeri: Ocak 1999 – Aralık 2004
Google’daki son pozisyonu: Mühendis
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Roostify’ın kurucusu, Caviar, Qwiki, Badgeville, PrePay gibi startup’larda melek yatırımcı.
5Ray Sidney
Google kariyeri: Ocak 1999 – Mart 2003
Google’daki son pozisyonu: Yazılım mühendisi
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Big George Ventures kurucusu
4Heather Cairns
Google kariyeri: 1998 – 2005
Google’daki son pozisyonu: İnsan kaynakları (İK) yöneticisi
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Coastal Streets başkanı, melek yatırımcı
3Craig Silverstein
Google kariyeri: 1998 – 2012
Google’daki son pozisyonu: Silverstein, akıl hocalığından teknoloji direktörlüğüne kadar birçok projede yer aldı.
Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Khan Academy / Altyapı sorumlusu
2Sergey Brin
Google kariyeri: 1998 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: Google kurucu ortağı, Google X yöneticisi, Alphabet başkanı.
1Larry Page
Google kariyeri: 1998 – Günümüz
Şu anda Google’daki pozisyonu: Google kurucu ortağı, Alphabet CEO’su