Google’ın İlk Çalışanları Şu An Nerede, Ne Yapıyor?

Yazar: Barış Mancar -
Business Insider

Google’ın ilk kurulduğu zamanlarda çalışan kişiler şu anda ne yapıyor? Kimler nerede çalışıyor?

İnternet dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Google, kurulduğu 1998 yılından bugüne kadar insan hayatında etkili olan birçok önemli yeniliğe imzasını attı. Hatta öyle bir noktaya geldi ki birçok kişinin çalışmak için arzuladığı şirketlerin başında yer aldı. Peki bu kadar arzulanan bir şirketin ilk çalışanları şu anda ne yapıyor?

Şu anda Yahoo’nun CEO’su olan Marissa Mayer’den, yine an itibariyle Twitter’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Omid Kordestani’ye kadar Google’ın ilk 21 çalışanının 2016 itibariyle çalıştığı şirketlere ve pozisyonlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AYRICA BKZ:

21Marissa Mayer

Google kariyeri: Haziran 1999 – Temmuz 2012

Google’daki son pozisyonu: Başkan yardımcısı, Harita ve Konum Servisleri

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Yahoo / CEO

20Kendra DiGirolamo

Google kariyeri: Haziran 1999 – Mayıs 2001

Google’daki son pozisyonu: Reklam satış koordinatörü

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Driscoll’s / Sistem analisti

19Larry Schwimmer

Google kariyeri: 1999 – son olarak 2005 (tam bilinmiyor)

Google’daki son pozisyonu: Yazılım mühendisi

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Bilinmiyor

18Jim Reese

Google kariyeri: 1999 – 2005

Google’daki son pozisyonu: Operasyon yöneticisi

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Spark Program kurul üyesi ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Enformatik Departmanı danışma kurulu üyesi

17Gerald Aigner

Google kariyeri: 1999 – 2006

Google’daki son pozisyonu: Veri merkezi sorumlusu olarak görev yapan Aigner, donanım tasarımı, donanım ve network monitoring ve performans optimizasyonu gibi konularda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca Google Zürih ofisini kurdu.

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Kendisini “bağımsız internet profesyoneli” olarak tanımlayan Aigner, aynı zamanda Londra merkezli Maxeler Technologies şirketinin danışmanları arasında yer alıyor.

16Susan Wojcicki

Google kariyeri: Nisan 1999 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: YouTube / CEO

15Joan Braddi

Google kariyeri: 1999 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: Başkan yardımcısı / Ürün ortaklıkları

14Chris Skarakis

Google kariyeri: Mayıs 1999 – Mayıs 2005

Google’daki son pozisyonu: İş geliştirme direktörü

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Blip.fm kurucusu, Friends of the Palo Alto Junior Museum ve Little Kids Rock yönetim kurulu üyesi.

13Rachael Chambers

Google kariyeri: Mayıs 1999 – Ekim 2000

Google’daki son pozisyonu: Yönetici asistanı, satış koordinatörü

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Strateji ve planlama yöneticisi / Cisco

12Steve Schimmel

Google kariyeri: 1999 – 2004

Google’daki son pozisyonu: İş geliştirme

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Melek yatırımcı, girişimci.

11Omid Kordestani

Google kariyeri: Ocak 1999 – Ağustos 2015

Google’daki son pozisyonu: Kıdemli danışman

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Twitter / Yönetim kurulu başkanı

10Salar Kamangar

Google kariyeri: 1999 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: YouTube / Ürünlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı

9Georges Harik

Google kariyeri: 1999 – 2005

Google’daki son pozisyonu: Ürün yönetimi direktörü

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: imo.im kurucusu, hslabs kurucu ortağı, melek yatırımcı ve Google Ventures danışmanı.

8Urs Hölzle

Google kariyeri: 1999 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: Teknik altyapıdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı

7Amit Patel

Google kariyeri: 1999 – Bilinmiyor

Google’daki son pozisyonu: Kesin olmamakla birlikte Patel’in Google’ın arama kayıtları logları ile ilgili çalıştığı söyleniyor.

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Sunfire Offices

6Harry Cheung

Google kariyeri: Ocak 1999 – Aralık 2004

Google’daki son pozisyonu: Mühendis

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Roostify’ın kurucusu, Caviar, Qwiki, Badgeville, PrePay gibi startup’larda melek yatırımcı.

5Ray Sidney

Google kariyeri: Ocak 1999 – Mart 2003

Google’daki son pozisyonu: Yazılım mühendisi

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Big George Ventures kurucusu

4Heather Cairns

Google kariyeri: 1998 – 2005

Google’daki son pozisyonu: İnsan kaynakları (İK) yöneticisi

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Coastal Streets başkanı, melek yatırımcı

3Craig Silverstein

Google kariyeri: 1998 – 2012

Google’daki son pozisyonu: Silverstein, akıl hocalığından teknoloji direktörlüğüne kadar birçok projede yer aldı.

Şu anda çalıştığı şirket / pozisyon: Khan Academy / Altyapı sorumlusu

2Sergey Brin

Google kariyeri: 1998 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: Google kurucu ortağı, Google X yöneticisi, Alphabet başkanı.

1Larry Page

Google kariyeri: 1998 – Günümüz

Şu anda Google’daki pozisyonu: Google kurucu ortağı, Alphabet CEO’su

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  • Mehmet

    Ayrıca, Susan Wojcicki’nin kardeşi Wojcicki, Sergey Brin’in eski eşi :)