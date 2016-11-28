Google’ın İlk Çalışanları Şu An Nerede, Ne Yapıyor?

Google’ın ilk kurulduğu zamanlarda çalışan kişiler şu anda ne yapıyor? Kimler nerede çalışıyor?

İnternet dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Google, kurulduğu 1998 yılından bugüne kadar insan hayatında etkili olan birçok önemli yeniliğe imzasını attı. Hatta öyle bir noktaya geldi ki birçok kişinin çalışmak için arzuladığı şirketlerin başında yer aldı. Peki bu kadar arzulanan bir şirketin ilk çalışanları şu anda ne yapıyor?

Şu anda Yahoo’nun CEO’su olan Marissa Mayer’den, yine an itibariyle Twitter’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Omid Kordestani’ye kadar Google’ın ilk 21 çalışanının 2016 itibariyle çalıştığı şirketlere ve pozisyonlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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